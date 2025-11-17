Δημοτική Αρχή Πάτρας: Tιμά την 52η επέτειο από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου

Την επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών του Πολυτεχνείου τιμά η Δημοτική Αρχή της Πάτρας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

"Η Δημοτική Αρχή τιμά σήμερα την 52η επέτειο από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, την αντιδικτατορική πάλη της νεολαίας, των εργαζομένων και του λαού μας.

Στις 11 το πρωί, αντιπροσωπεία της Δημοτικής Αρχής, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, μαζί με το Εργατικό Κέντρο, Σωματεία και Φοιτητικούς Συλλόγους, κατέθεσαν στεφάνια στο πρώην Παράρτημα του Πανεπιστημίου και στο κτίριο της παλιάς Ασφάλειας.

Στο χώρο του Παραρτήματος, στεφάνι κατέθεσαν, ο Δήμαρχος Πατρέων, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Δήμου και ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ.

Στο κτίριο της παλιάς Ασφάλειας, εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής, στεφάνι κατέθεσε η Αντιδήμαρχος Βίβιαν Σαμούρη, καθώς και ο Δημοσθένης Σαμούρης στη μνήμη του αδελφού του, 22χρονου φοιτητή της Παντείου Γιώργου Σαμούρη, που έχασε τη ζωή του από πυρά της αστυνομίας, στην περιοχή του Πολυτεχνείου στις 16 Νοέμβρη του ’73.

Ο Δήμαρχος, δήλωσε τα εξής για το νόημα της ημέρας: «Τα συνθήματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, «Ψωμί – Παιδεία - Ελευθερία», είναι και σήμερα, 52 χρόνια μετά, επίκαιρα όσο ποτέ. Χρέος μας είναι να λύσουμε την αντίφαση που υπάρχει σήμερα, το έτος 2025. Ενώ υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε λυμένα τα πάντα σχετικά με το Ψωμί, την Παιδεία, την Ελευθερία και την Ειρήνη, αυτά παραμένουν ακόμα ζητούμενο.

Χρέος όλων μας – κι εδώ κρινόμαστε- είναι, εφόσον υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να τα έχουμε όλα αυτά και να τα απολαμβάνουμε, να δώσουμε τον αγώνα μας για να τα κάνουμε πράξη. Κουμάντο πρέπει να κάνουν όλοι αυτοί που μπορούν να υλοποιήσουν αυτά τα συνθήματα ζωής.

Τιμάμε τους αγώνες της νεολαίας και των εργαζομένων και στην πόλη μας, που παρά την τρομοκρατία και τη βία, σήκωσαν ψηλά το κεφάλι και αντιστάθηκαν».

***Η Δημοτική Αρχή θα συμμετέχει στην αντιιμπεριαλιστική συγκέντρωση μαζί με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, τα σωματεία και τους φορείς της πόλης, στη συμβολή τον οδών Κολοκοτρώνη και Μαιζώνος, σήμερα το απόγευμα στις 5:30".