Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

«Οι Αθώοι»: Η σειρά έρχεται στο δεύτερο μισό της σεζόν - Δείτε τρέιλερ

«Οι Αθώοι»: Η σειρά έρχεται στο δεύτερο ...

Ο τηλεθεατής θα ταξιδέψει στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα

Η μεγάλη παραγωγή, «Οι Αθώοι», μια δραματική σειρά εποχής εμπνευσμένη από το πεζογράφημα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη έρχεται στο MEGA στις αρχές του 2026.

Ο τηλεθεατής θα ταξιδέψει στην Κέρκυρα των αρχών του 20ού αιώνα, μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Νίκου Κουτελιδάκη. Εκεί, ανάμεσα σε κατάφυτα τοπία και γάργαρα νερά, ξετυλίγεται η βαθιά ανθρώπινη ιστορία των «Αθώων», σε σενάριο της Ελένης Ζιώγα.

 Μία από τις μεγαλύτερες ιστορίες αγάπης που γράφτηκαν ποτέ ζωντανεύει στη μικρή οθόνη. Μια ατιμασμένη γυναίκα βρίσκει καταφύγιο στο νησί, προκειμένου να αναθρέψει τον γιο της, Γιάννο (Κώστας Νικούλι). Μεγαλώνει στιγματισμένος, καθώς οι συγχωριανοί του τον αντιμετωπίζουν με καταφρόνια και καχυποψία ως «νόθο» και «ξένο». Τρέφει συναισθήματα για ένα κορίτσι διαφορετικό από τα υπόλοιπα της εποχής του: τη Μαργαρίτα (Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη). Η ικανότητά της στα γράμματα, η εξυπνάδα και η ομορφιά της, τη γεμίζουν με υπερηφάνεια, αλλά και με μια βαθιά ανάγκη για ανεξαρτησία. Τον περίτεχνο ηθογραφικό καμβά του Θεοτόκη συμπληρώνει ο Πέτρος (Γιάννης Νιάρρος) – όμορφος και γοητευτικός, με έντονη ροπή προς τα πάθη, κυρίως προς τον παράφορο έρωτά του για τη Μαργαρίτα.

 Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς «Οι Αθώοι» που θα πάρουν σάρκα και οστά στη μικρή οθόνη οι: Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.

Δείτε το trailer

Ειδήσεις Τώρα

Παράξενα ονόματα, όμορφα τοπία: Οι πιο... αστείες παραλίες της Ελλάδας

Τελικά, πόσο επικίνδυνες είναι οι οθόνες για τα παιδιά;

Οι πέντε τύποι φίλων που όλοι χρειάζονται στη ζωή τους

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Tηλεοπτική σειρά Οι Αθώοι

Spotlight