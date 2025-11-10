Το χριστουγεννιάτικο δέντρο κάνει καλό στην ψυχολογία - ειδικά αν στολιστεί νωρίς

Αν πιστεύετε ότι ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι απλώς ένα ακόμη εποχικό έθιμο, ίσως πρέπει να το ξανασκεφτείτε.

Τα Χριστούγεννα, και ολόκληρη η περίοδος που τα συνοδεύει, προκαλούν πολύ έντονα συναισθήματα. Υπάρχουν εκείνοι που τα λατρεύουν και άλλοι που, για πιο ή λιγότερο συνειδητούς λόγους, τα περνούν με ανάμικτα συναισθήματα.

Αυτό συμβαίνει γιατί οι γιορτές αφυπνίζουν συναισθήματα και ανάγκες που συχνά κρατάμε κρυφά. Σύμφωνα με το marieclaire.gr τα Χριστούγεννα μάς ταξιδεύουν πίσω στα παιδικά μας χρόνια, σε οικογενειακές στιγμές, χαμόγελα και αγκαλιές που έχουν χαραχτεί μέσα μας.

Καθώς μεγαλώνουμε, η οπτική μας για τις γιορτές αναπόφευκτα αλλάζει.

Ο τρόπος ζωής μας μάς απομακρύνει από τη μαγεία που κάποτε βιώναμε, κι έτσι αναζητούμε τρόπους να ξανασυνδεθούμε με το παιδί μέσα μας. Όμως τι σημαίνουν πραγματικά τα Χριστούγεννα από ψυχολογική σκοπιά;

Ο ψυχολόγος Steve McKeown, ιδρυτής της McKeown Clinic, υποστηρίζει ότι το να στολίζουμε νωρίς μπορεί πράγματι να μας κάνει πιο χαρούμενους. «Ο στολισμός του σπιτιού εκ των προτέρων μάς βοηθά να νιώσουμε ξανά σαν παιδιά», εξηγεί και αυτό, όπως λέει, χαρακτηρίζει ανθρώπους που μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα συναισθήματά τους.

Στην πραγματικότητα, ο McKeown επισημαίνει ότι όσοι στολίζουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους νωρίς είναι πιο ευτυχισμένοι από τον μέσο άνθρωπο.

Γιατί όσοι στολίζουν νωρίς είναι πιο χαρούμενοι

Αφήνουν πίσω τους το άγχος της ενήλικης ζωής

Το στόλισμα του δέντρου μάς βοηθά να ξεφύγουμε από την πίεση της καθημερινότητας. Τα φώτα, τα χρώματα και οι αγαπημένες συνήθειες των γιορτών ξυπνούν τον ενθουσιασμό και την ανεμελιά, φέρνοντάς μας πιο κοντά στην παιδική μας χαρά. Αν δεν το έχετε κάνει ακόμη, ίσως ήρθε η ώρα να ξεσκονίσετε το δέντρο και να αφήσετε τη μαγεία να αρχίσει.

Μας κάνει να φαινόμαστε πιο συμπαθείς

Αν θέλετε να γνωρίσετε καλύτερα τους γείτονές σας, τώρα είναι η ευκαιρία. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Environmental Psychology έδειξε ότι τα σπίτια με χριστουγεννιάτικο στολισμό θεωρούνται πιο φιλόξενα και κοινωνικά, κάτι που σημαίνει ότι το πνεύμα των γιορτών μπορεί να δημιουργήσει καινούργιες σχέσεις.

Μας φέρνει πιο κοντά στους αγαπημένους μας

Η ψυχοθεραπεύτρια Amy Morin εξηγεί ότι τα χριστουγεννιάτικα στολίδια και η ατμόσφαιρα των γιορτών μπορούν να μας κάνουν να νιώθουμε πιο κοντά σε αγαπημένα πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή. Η ζεστασιά των γιορτών μάς βοηθά να αναβιώσουμε τις στιγμές που περάσαμε μαζί και να διατηρήσουμε αυτόν τον δεσμό ζωντανό.

Ενισχύει τη σωματική και ψυχική ευεξία

Όλα αυτά τα θετικά συναισθήματα, νοσταλγία, σύνδεση, προσμονή, βελτιώνουν τη διάθεσή μας, αυξάνουν το αίσθημα ευτυχίας και ενισχύουν την καθημερινή μας ευεξία.

Οπότε, έχουμε πλέον την επιστημονική δικαιολογία για να βγάλουμε νωρίς τα στολίδια. Γιατί λίγη χριστουγεννιάτικη μαγεία, ποτέ δεν έβλαψε κανέναν.