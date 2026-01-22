Γιώργος Γιαννόπουλος: «Το Σόι φέτος “μπιπ” και δέρνει, περίμενα αυτή την επιτυχία»

Back to Top
Ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησε στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Πάνο Παπαδόπουλο. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, αρχικά, για το «Σόι σου».

«Το Σόι φέτος… μπιπ και δέρνει! Περίμενα αυτή την επιτυχία, το βλέπουν οι πάντες», είπε αρχικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είπε στη συνέχεια: «Έβαζα στοιχήματα με τη Βάσω Λασκαράκη ότι θα σκίσει το Σόι. Ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ. Τα νούμερα τηλεθέασης είναι ασύλληπτα, όπως φαίνεται θα πάει και δεύτερη και τρίτη σεζόν. Όπου και να βάλει ο Alpha το Σόι, θα σκίσει».

Κλείνοντας, ο Γιώργος Γιαννόπουλος ανέφερε: «Δεν έχω δει τον “Καποδίστρια”, εύχομαι να πάει καλά. Ο κάθε σκηνοθέτης ας κάνει αυτό που θέλει. Γενικά στη ζωή να κάνουμε ότι θέλουμε, αρκεί να μην ενοχλούμε τον διπλανό μας».

