Γιώργος Γιαννόπουλος: «Το Σόι φέτος “μπιπ” και δέρνει, περίμενα αυτή την επιτυχία»

Τι είπε ο ηθοποιός
Ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησε στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Πάνο Παπαδόπουλο. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε, αρχικά, για το «Σόι σου».
«Το Σόι φέτος… μπιπ και δέρνει! Περίμενα αυτή την επιτυχία, το βλέπουν οι πάντες», είπε αρχικά ο Γιώργος Γιαννόπουλος.
Ο Γιώργος Γιαννόπουλος είπε στη συνέχεια: «Έβαζα στοιχήματα με τη Βάσω Λασκαράκη ότι θα σκίσει το Σόι. Ο κόσμος το αγαπάει πάρα πολύ. Τα νούμερα τηλεθέασης είναι ασύλληπτα, όπως φαίνεται θα πάει και δεύτερη και τρίτη σεζόν. Όπου και να βάλει ο Alpha το Σόι, θα σκίσει».
Κλείνοντας, ο Γιώργος Γιαννόπουλος ανέφερε: «Δεν έχω δει τον “Καποδίστρια”, εύχομαι να πάει καλά. Ο κάθε σκηνοθέτης ας κάνει αυτό που θέλει. Γενικά στη ζωή να κάνουμε ότι θέλουμε, αρκεί να μην ενοχλούμε τον διπλανό μας».
