Όσκαρ 2026: Tέσσερις υποψηφιότητες για την Bugonia - Η λίστα

Πραγματοοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (22/01), ώρα Ελλάδας, η ανακοίνωση των υποψήφιων στις 24 κατηγορίες των 98ων Βραβείων Όσκαρ, σε ζωντανή παρουσίαση από το Samuel Goldwyn Theater στο Λος Άντζελες.

Οι ανακοινώσεις χαρτογραφούν τη φετινή κινηματογραφική χρονιά, φωτίζοντας τις ταινίες και τις ερμηνείες που σφράγισαν τη σεζόν.

Τα ονόματα των υποψηφιοτήτων ταινιών και συντελεστών ανακοινωσαν η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός Danielle Brooks και ο ηθοποιός Lewis Pullman, συμπεριλαμβανομένης και μιας νέας κατηγορίας, εκείνης του casting. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει πέντε υποψηφιότητες, με εξαίρεση το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, όπου οι υποψήφιες ταινίες είναι δέκα.

Η ψηφοφορία για τις φετινές υποψηφιότητες ξεκίνησε στις 12 Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε στις 16 Ιανουαρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ακαδημίας.

Στο επίκεντρο των προβλέψεων – μετά και από την απονομή των Χρυσών Σφαιρών – βρέθηκε το πολιτικά φορτισμένο θρίλερ “One Battle After Another” με τον Leonardo DiCaprio, ενώ δυναμική παρουσία έχει το σκοτεινό vampire horror film “Sinners“, αλλά και η μεταφορά του μυθιστορήματος “Hamnet” της Maggie O’Farrell, που έφερε στο προσκήνιο τις ερμηνείες των Jessie Buckley και Paul Mescal.

Το παζλ συμπληρώνουν φιλμ που ακούστηκαν έντονα στα προγνωστικά, όπως τα “Marty Supreme”, “Frankenstein”, “Sentimental Value”, αλλά και το “Bugonia” του δικού μας Γιώργου Λάνθιμου – σε μια χρονιά όπου το σινεμά φαίνεται να ισορροπεί ανάμεσα στο μεγάλο θέαμα και τις πολύ προσωπικές αφηγήσεις.

Την τελετή απονομής των Όσκαρ, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου, θα παρουσιάσει ξανά ο Conan O’Brien, δίνοντας τον τόνο σε μια βραδιά όπου οι υποψηφιότητες έχουν ήδη ανοίξει τη συζήτηση: ποιοι θα περάσουν τελικά το φίλτρο της Ακαδημίας και ποιοι θα μείνουν στη σφαίρα των προβλέψεων και των χαμένων στοιχημάτων;

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Καλύτερη Ταινία

Βουγονία (Focus Features)

Frankenstein (Netflix)

Αμνετ (Focus Features)

Marty Supreme (A24)

Μια Μάχη Μετά την Αλλη (Warner Bros.)

Συναισθηματική Αξία (Neon)

Αμαρτωλοί (Warner Bros.)

Ο Μυστικός Πράκτορας

F1: Η Ταινία

Train Dreams (Netflix)

Σκηνοθεσία

Πολ Τόμας Αντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Ράιαν Κούγκλερ για τους «Αμαρτωλούς»

Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Κλόι Ζάο για το «Αμνετ»

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Τζέσι Μπάκλεϊ για το «Αμνετ»

Ρόουζ Μπερν για το «Αν Είχα Πόδια Θα σε Κλωτσούσα»

Ρενάτε Ράινσβε για τη «Συναισθηματική Αξία»

Εμα Στόουν για τη «Βουγονία»

Κέιτ Χάντσον για το «Song Sung Blue»

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Τίμοθι Σαλαμέ για το «Marty Supreme»

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Ιθαν Χοκ για το «Blue Moon»

Μάικλ Μπ. Τζόρνταν για τους «Αμαρτωλούς»

Βάγκνερ Μόουρα για τον «Μυστικό Πράκτορα»

Διασκευασμένο Σενάριο

Μάγκι Ο’ Φάρελ και Κλόι Ζάο για το «Αμνετ»

Πολ Τόμας Αντερσον για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Κλιντ Μπέντλεϊ και Γκρεγκ Κουένταρ για το «Train Dreams»

Γουίλ Τρέισι για τη «Βουγονία»

Γκιγιέρμο ντελ Τόρο για το «Frankenstein»

Πρωτότυπο Σενάριο

Ρόμπερτ Κάλοου για το «Blue Moon»

Ράιαν Κούγκλερ για τους «Αμαρτωλούς»

Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»

Γιοακίμ Τρίερ και Εσκιλ Βογκτ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Τζαφάρ Παναχί για το «Ενα Απλό Ατύχημα»

B’ Γυναικείος Ρόλος

Ελ Φάνινγκ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Ινγκα Ιμπσντότερ Λιλεάας για τη «Συναισθηματική Αξία»

Εϊμι Μάντιγκαν για το «Weapons»

Γούνμι Μοσάκου για τους «Αμαρτωλούς»

Τεγιάνα Τέιλορ για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Μπενίσιο Ντελ Τόρο για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Τζέικομπ Ελόρντι για το «Frankenstein»

Ντελρόι Λίντο για τους «Αμαρτωλούς»

Σον Πεν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Στέλαν Σκάρσγκαρντ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Μουσική

Τζέρσκιν Φέντριξ για τη «Βουγονία»

Αλεξάντερ Ντεσπλά για το «Frankestein»

Μαξ Ρίχτερ για το «Αμνετ»

Τζόνι Γκρίνγουντ για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Λούντβιγκ Γκόρανσον για τους «Αμαρτωλούς»

Κοστούμια

Κέιτ Χόλεϊ για το «Frankenstein»

Μαλκγόζια Τουρζάνσκα για το «Αμνετ»

Marty Supreme

Ρουθ Ε. Κάρτερ για τους «Αμαρτωλούς»

Avatar: Fire and Ash

Φωτογραφία

Ντάριους Κόντζι για το «Marty Supreme»

Ντάν Λόστσεν για το «Frankenstein»

Μάικλ Μπάουμαν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Οτον Ντουράλντ Αρκαπάου για τους «Αμαρτωλούς»

Αντόλφο Βελόζο για το «Train Dreams»

Μοντάζ

Στίβεν Μιριόνε για το «F1: Η Ταινία»

Ρόναλντ Μπρονστάιν και Τζος Σάφντι για το «Marty Supreme»

Αντι Γιούργκενσεν για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Ολιβιέ Μπούγκε Κουτέ για τη «Συναισθηματική Αξία»

Μάικλ Π. Σόγιερ για τους «Αμαρτωλούς»

Τραγούδι

«Golden», Ετζαέ, Μαρκ Σόνενμπλικ, Ido, 24 και Teddy από το «KPop Demon Hunters»

«Sweet Dreams of Joy» από το «Viva Verdi»

«I Lied to You», Ραφαέλ Σαντίγκ και Λούντβιχ Γκόρανσον από τους «Αμαρτωλούς»

«Dear Me», Ντάιαν Γουόρεν από το «Relentless»

«Train Dreams», Νικ Κέιβ και Μπράις Ντέσνερ από το «Train Dreams»

Σκηνογραφία

Ταμάρα Ντέβερελ για το «Frankenstein»

Χάνα Μπίτσλερ για τους «Αμαρτωλούς»

Φιόνα Κρόμπι για το «Αμνετ»

Τζακ Φισκ για το «Marty Supreme»

Μια Μάχη Μετά την Αλλη

Διεθνής Ταινία

Συναισθηματική Αξία (Νορβηγία)

Sirat (Ισπανία)

O Μυστικός Πράκτορας (Βραζιλία)

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (Τυνησία)

Ενα Απλό Ατύχημα (Γαλλία)

Ταινία Animation

Arco

Elio

In Your Dreams

KPop Demon Hunters

Little Amélie or the Character of Rain

Ζωούπολη 2

Ντοκιμαντέρ – Μεγάλου Μήκους

The Perfect Neighbour (Netflix)

The Alabama Solution (HBO)

Come See Me in the Good Light (Apple)

Cutting Through Rocks (χωρίς διανομή)

Mr. Nobody Against Putin

Ντοκιμαντέρ – Μικρού Μήκους

All the Empty Rooms

Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Οπτικά Εφέ

Avatar: Fire and Ash

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners

Ηχος

F1

Frankenstein

One Battle After Another

Sinners

Sirat

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Frankenstein

Kokuho

Sinners

The Smashing Machine

The Ugly Stepsister

Μικρού Μήκους Ταινία – Animation

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls

Retirement Plan

The Three Sisters”

Μικρού Μήκους Ταινία – Live Action

Butcher’ Stain

Two People Exchanging Saliva

A Friend of Dorothy

The Singers

Jane Austen’s Period Drama

Casting



Φρανσίν Μάισλερ για του «Αμαρτωλούς»

Κασάντρα Κουκουκούντις για το «Μια Μάχη Μετά την Αλλη»

Τζένιφερ Βεντίτι για το «Marty Supreme»

Νίνα Γκολντ για το «Αμνετ»

Γκάμπριελ Ντομίνγκες για το «Μυστικό Πράκτορα»