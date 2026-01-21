Το σωματείο Συνταξιούχων ΕΦΚΑ Αχαΐας, στο συλλαλητήριο για τις Σχολικές Επιτροπές

Το σωματείο των Συνταξιούχων συμμετέχει μαζί με το Ε. Κ. Πάτρας στο συλλαλητήριο αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και ώρα 6:30 το απόγευμα στην Πλατεία Γεωργίου που διοργανώνει ο Δήμος και οι φορείς της Πάτρας για την πλήρη κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών που δρομολογείται με νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

"Έτσι φορτώνει τα δυσβάσταχτα βάρη στις πλάτες του λαού για να ενισχύσουν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, αυξάνοντας τις πολεμικές δαπάνες σε μια περίοδο έντασης των ιμπεριαλιστικών σχεδίων. Αυτή η πολιτική αντιμετωπίζει τις λαϊκές ανάγκες με την λογική κόστους – οφέλους και θα μας βρει απέναντι.

Καλούμε τα μέλη μας, τους συνταξιούχους να κάνουν δική τους υπόθεση τη μόρφωση και την εκπαίδευση των εγγονιών μας, να ενισχύσουμε τον Αγώνα για σχολεία δίχως ταξικούς φραγμούς. Γι αυτό όλοι οι συνταξιούχοι στο Συλλαλητήριο αύριο Πέμπτη 22 Ιανουαρίου στις 6:30 το απόγευμα στην Πλατεία Γεωργίου.

Αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε:

· Καμία κατάργηση των σχολικών επιτροπών

· Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης

· Κάλυψη με μόνιμο τεχνικό προσωπικό στο Δήμο αλλά και δασκάλους – καθηγητές για την σωστή λειτουργία των σχολείων, άμεση συντήρηση των σχολείων" αναφέρει η σχετική τους ανακοίνωση.