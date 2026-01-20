Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22-1-2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΔ. ΠΟΓΙΑΤΖΗ

ΕΤΩΝ 38

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 91

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,

ΗΛΙΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

------------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΣΩΤ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύουμε την Τετάρτη 21-1-2026 και ώρα 14 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Αρόης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

Κων/νος & Ευγενία Ανδρουτσοπούλου,

Αναστασία & Γεώργιος Κυριαζόπουλος,

Ευάγγελος & Διαμάντω Ανδρουτσοπούλου,

Δημήτριος Ανδρουτσόπουλος.



ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :

Σωτήριος, Ιωάννης, Αντωνία, Σωτήριος, Παναγιώτης, Βασιλική

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:

Αικατερίνη & Αντώνιος Φύτρου, Ελένη χήρα Βασ. Γεωργαντά

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:

Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.

Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟ

ΕΤΩΝ 79

Κηδεύουμε την Τετάρτη 21-1-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Άνω Οβρυάς.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΟΦΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ

Ετών 90

Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-1-2026 και ώρα 12:30 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Νιφορεΐκων.

Η σύζυγος: Ντίνα

Τα παιδιά του: Κατερίνα και Γιώργος Ασπρούδας, Νατάσσα και Τάσος Καραπαναγιώτης

Ο εγγονός του: Κων/νος

Τα αδέλφια του: Παναγιώτης και Δήμητρα Πολυχρονοπούλου, Διονύσιος και Ελένη Πολυχρονοπούλου

Τα ανίψια του

Οι λοιποί συγγενείς

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842

www.tsantarliotis.gr

--------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΜΜ. ΚΟΥΒΑΡΑ



ΕΤΩΝ 94

Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ & ΑΝΘΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:

ΣΩΤΗΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.

Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΣΙΛΙΡΑ

ΕΤΩΝ 96

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/1/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.

ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΛΙΡΑ,

ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΙΛΙΡΑ

Η ΕΓΓΟΝΗ

ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ ΒΟΥΡΝΑ

Ο ΑΔΕΛΦΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΡΑΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας

Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι

Τηλ. 2610 - 337126/ 340873

κιν 6932318103

fax 2610 340871

---

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας

υιό,αδελφό,ανηψιό & εξάδελφο

ΙΩΑΝΝΗ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:30

Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 21-1-2026 και ώρα 12.00π.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας .

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:Γεώργιος & Αγγελική Σπηλιοπούλου

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Παναγιώτα Σπηλιοπούλου,

Νικόλαος & Ελένη Σπηλιοπούλου,

Θεοδώρα & Σπύρος Δαραμούσκας

ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

---

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

(ΕΤΩΝ 86)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ

ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)

Γραφείο Τελετών - Κηδειών – Μνημοσύνων. Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκώματα, 262 22 Πάτρα Αχαΐας

---

ΚΗΔΕΙA

Τον αγαπημένο μας

αδελφό & θείο

ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ.

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ:83

Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 21-1-2026 και ώρα 3.00μ.μ.

από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Περιστέρα Αχαΐας .

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Γεώργιος & Νικολίτσα Γεωργιοπούλου,

Βασίλειος & Μαριάνθη Γεωργιοπούλου,

Χριστίνα & Χαράλαμπος Παρίσης,

Ανδριάνα {χήρα} Πολυζώη Αγγελόπουλου,

Σπυριδούλα & Γρηγόριος Παναγιωτάτος,

Γιαννίτσα Γεωργιοπούλου

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ

1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930

---

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92

Κηδεύουμε την Τετάρτη 21 -1-2026 & ώρα 11.30 π.μ από τον

Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αραχωβιτίκων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ

ΑΛΕΞΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

---