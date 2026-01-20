Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Τετάρτη 21 και την Πέμπτη 22-1-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΔ. ΠΟΓΙΑΤΖΗ
ΕΤΩΝ 38
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ : ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΗΛ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 91
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-1-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΙΩΑΝΝΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΗΛΙΑΣ & ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ : ΜΑΡΙΑ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
------------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ χήρα ΣΩΤ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Τετάρτη 21-1-2026 και ώρα 14 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Κων/νου Αρόης Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Πατρών
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
Κων/νος & Ευγενία Ανδρουτσοπούλου,
Αναστασία & Γεώργιος Κυριαζόπουλος,
Ευάγγελος & Διαμάντω Ανδρουτσοπούλου,
Δημήτριος Ανδρουτσόπουλος.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ :
Σωτήριος, Ιωάννης, Αντωνία, Σωτήριος, Παναγιώτης, Βασιλική
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ:
Αικατερίνη & Αντώνιος Φύτρου, Ελένη χήρα Βασ. Γεωργαντά
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Κων. Γαλαριώτης»:
Α΄ γραφείο, Ιωνίας 64, Πάτρα, τηλ.: 2610-341.608,2610-325.417.
Β' γραφείο Διγενή Ακρίτα 89, προάστιο Πατρών (πλησίον Παν. Νοσ. Ρίου) τηλ: 2610-451.566, κιν: 6932-930023.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΑΣ. ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟ
ΕΤΩΝ 79
Κηδεύουμε την Τετάρτη 21-1-2026 & ώρα 3 μ. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πατρών.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Άνω Οβρυάς.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΟΦΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΑΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΟΦΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΙΩΑΝΝΗ ΑΝΔΡ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟ
Ετών 90
Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-1-2026 και ώρα 12:30 μ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας Πατρών. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Νιφορεΐκων.
Η σύζυγος: Ντίνα
Τα παιδιά του: Κατερίνα και Γιώργος Ασπρούδας, Νατάσσα και Τάσος Καραπαναγιώτης
Ο εγγονός του: Κων/νος
Τα αδέλφια του: Παναγιώτης και Δήμητρα Πολυχρονοπούλου, Διονύσιος και Ελένη Πολυχρονοπούλου
Τα ανίψια του
Οι λοιποί συγγενείς
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΜΜ. ΚΟΥΒΑΡΑ
ΕΤΩΝ 94
Κηδεύουμε την Πέμπτη 22-1-2026 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΒΑΡΑΣ & ΑΝΘΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:
ΣΩΤΗΡΙΑ, ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας - Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495.
Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΣΙΛΙΡΑ
ΕΤΩΝ 96
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22/1/2026 & ΩΡΑ 12 ΜΕΣ.
ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΤΣΙΛΙΡΑ,
ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΤΣΙΛΙΡΑ
Η ΕΓΓΟΝΗ
ΜΑΡΙΑ-ΜΕΛΙΝΑ ΒΟΥΡΝΑ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΛΙΡΑΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 340873
κιν 6932318103
fax 2610 340871
---
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας
υιό,αδελφό,ανηψιό & εξάδελφο
ΙΩΑΝΝΗ
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:30
Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 21-1-2026 και ώρα 12.00π.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου στο Κάτω Μαστραντώνη Τριταίας .
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:Γεώργιος & Αγγελική Σπηλιοπούλου
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Παναγιώτα Σπηλιοπούλου,
Νικόλαος & Ελένη Σπηλιοπούλου,
Θεοδώρα & Σπύρος Δαραμούσκας
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΕΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
---
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ (χήρα) ΚΩΝ. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
(ΕΤΩΝ 86)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ & ΩΡΑ 3.00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΟΙΡΑΛΙΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΛΑΜΑΛΙΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος - Κωνσταντίνος)
Γραφείο Τελετών - Κηδειών – Μνημοσύνων. Λεωφόρος Βενιζέλου Ελευθερίου 3, Χαλκώματα, 262 22 Πάτρα Αχαΐας
---
ΚΗΔΕΙA
Τον αγαπημένο μας
αδελφό & θείο
ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΩΝ.
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ:83
Θανόντα κηδεύουμε Τετάρτη 21-1-2026 και ώρα 3.00μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Περιστέρα Αχαΐας .
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:Γεώργιος & Νικολίτσα Γεωργιοπούλου,
Βασίλειος & Μαριάνθη Γεωργιοπούλου,
Χριστίνα & Χαράλαμπος Παρίσης,
Ανδριάνα {χήρα} Πολυζώη Αγγελόπουλου,
Σπυριδούλα & Γρηγόριος Παναγιωτάτος,
Γιαννίτσα Γεωργιοπούλου
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1)ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2)ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930
---
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΧΡΙΣΤΙΝΑ (χήρα) ΙΩΑΝ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 92
Κηδεύουμε την Τετάρτη 21 -1-2026 & ώρα 11.30 π.μ από τον
Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Αραχωβιτίκων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΟΥΝΤΖΟΥΛΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
ΑΛΕΞΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
---
