Πάτρα: Ελαφρώς καλύτερη η εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση πάνω από το Σούλι - ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Επιχειρούν και εναέρια μέσα

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιά στο Σούλι Πατρών, η κατάσβεσή της βρίσκεται εξέλιξη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική τα εναέρια μέσα έχουν αποχωρήσει και επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις.

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1.52μμ. Σύμφωνα με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κατοίκων Ελεκίστρας κ' Πανοράματος Ελεκίστρας, μέλη του οποιου βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς, η φωτιά αυτή την ώρα έχει περιοριστεί αρκετά

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο, στην περιοχή ανάμεσα στο Σούλι και το Πουρναρόκαστρο. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Μιντζαίικα Αχαΐας και συγκεκριμένα η φωτιά καίει σε δασική έκταση έλατα και πουρνάρια. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, έξι οχήματα, τρία αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

Φωτο Άγγελος Τόλιας/patras Photos New Special

