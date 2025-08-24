Back to Top
Πάτρα: Τη Δευτέρα η κηδεία του 63χρονου αστυνομικού Νίκου Καραμπούλα

Θλίψη για τον θάνατο του Αστυνόμου Β’ Νίκου Καραμπούλα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 63 ετών.

Ο εκλιπών, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Πάτρα, υπηρέτησε επί σχεδόν 30 χρόνια, ενώ το 1996 τοποθετήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό της Δίβρης Ηλείας.

Τελευταία είχε δώσει γενναία μάχη με τον καρκίνο, η οποία, δυστυχώς, κρίθηκε άνιση.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, στις 12 το μεσημέρι, από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων, στο Α’ Κοιμητήριο Πατρών, όπου φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς θα πουν το τελευταίο αντίο σε έναν άνθρωπο που αφιέρωσε τη ζωή του στην αστυνομία.

