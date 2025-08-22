Θλίψη στην Ηλεία: Έφυγε από τη ζωή εν ενεργεία αστυνομικός

Θλίψη επικρατεί στην Ηλεία, καθώς έφυγε από τη ζωή εν ενεργεία αστυνομικός.

Με ανάρτησή του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας, Γρηγόρης Κατσώλης, γνωστοποίησε το δυσάρεστο γεγονός.

Αναλυτικά η ανάρτηση:«Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον πρόωρο και άδικο χαμό του αγαπητού μας συναδέλφου, Α/Β Νίκου Καράμπουλα, εν ενεργεία αστυνομικού και μέλους της αστυνομικής οικογένειας της Ηλείας.

Ο Νίκος υπηρέτησε με ήθος, επαγγελματισμό και αυταπάρνηση, τιμώντας το λειτούργημά του και αποτελώντας πρότυπο συναδέλφου και ανθρώπου.Ο αγαπητός μας Νίκος πάλεψε με γενναιότητα και αξιοπρέπεια το πρόβλημα υγείας του, όμως δεν κατάφερε να βγει νικητής. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό τόσο στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας όσο και στην κοινωνία της Ηλείας.

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλείας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Η σκέψη μας είναι κοντά τους αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ο Νίκος θα μείνει για πάντα στη μνήμη μας για το ήθος, την ευγένεια και το χαμόγελό του.

Καλό σου ταξίδι Νικόλα στο Φως.

Αιωνία σου η μνήμη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΤΣΩΛΗΣ Γρηγόρης ΒΑΛΗ Ιωάννα».