Βόλος: Πώς έφτασε να σκοτώσει τη 36χρονη μπροστά στα παιδιά τους;

Το φονικό σημειώθηκε σε διαμέρισμα της οδού Κωνσταντά. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, ο δράστης άρπαξε ένα μαχαίρι κατά τη διάρκεια έντονου καβγά και χτύπησε την άτυχη γυναίκα στον λαιμό και την πλάτη. Οι φωνές της μάνας και οι κραυγές των παιδιών ξεσήκωσαν τη γειτονιά, με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για μια σκηνή που θύμιζε «ταινία τρόμου».

Ο άνδρας εξαφανίστηκε αμέσως μετά το έγκλημα, με τις αστυνομικές δυνάμεις να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σκηνές απόλυτου τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής (22/8) στον Βόλο , όταν ένας 39χρονος καταζητούμενος μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 36χρονη σύζυγό του , μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους.

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι», φέρεται να ψέλλισε σοκαρισμένο ένα από τα μικρότερα παιδιά, που κάλεσε απεγνωσμένα σε βοήθεια το ΕΚΑΒ. Οι εικόνες που αντίκρισαν οι πρώτοι αστυνομικοί και οι διασώστες χαρακτηρίζονται από έμπειρα στελέχη ως «σοκαριστικές».

Μαρτυρία της κόρης - Ζήλια και συνεχείς καβγάδες

Η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, 18 ετών, αποκάλυψε ότι οι γονείς καβγάδιζαν συχνά και ότι ο πατέρας έδειχνε έντονη παθολογική ζήλια. Όπως είπε, για ένα διάστημα η μητέρα της είχε απομακρύνει τον 39χρονο από το σπίτι, ωστόσο ο ίδιος επέστρεψε. «Δεν ξέρω γιατί μάλωναν το πρωί… ξαφνικά πήρε το μαχαίρι και τη χτύπησε», ανέφερε στο gegonotanews, αποκαλύπτοντας το οικογενειακό δράμα που κρυβόταν πίσω από κλειστές πόρτες.

Σύμφωνα με ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, ορισμένα από τα τραύματα ίσως να μην ήταν από μόνα τους θανατηφόρα, όμως η γυναίκα έχασε αίμα και τραυματίστηκε θανάσιμα πέφτοντας σε τζαμαρία στην προσπάθειά της να ξεφύγει.

Οργή και σοκ στην τοπική κοινωνία

Το ζευγάρι είχε τέσσερα παιδιά ηλικίας από 5 έως 18 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν άμεσα σε ασφαλές περιβάλλον και βρίσκονται υπό τη φροντίδα ειδικών ψυχολόγων. Η τοπική κοινωνία του Βόλου είναι συγκλονισμένη, με τους κατοίκους να ζητούν παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες με αμείωτη ένταση. Εκτιμάται ότι ο 39χρονος εξακολουθεί να κρύβεται σε γνωστά σημεία της περιοχής και θεωρείται θέμα χρόνου η σύλληψή του.

Το νέο αυτό φονικό προστίθεται στον μακάβριο κατάλογο των γυναικοκτονιών που συγκλονίζουν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, εντείνοντας την κοινωνική αγανάκτηση και το αίτημα για αυστηρότερες πολιτικές και μέτρα προστασίας των γυναικών.