Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σκότωσε τη σύζυγό του και τράπηκε σε φυγή

Άγριο έγκλημα στον Βόλο με έναν άνδρα να δολοφονεί τη σύζυγό του και έπειτα να τρέπεται σε φυγή.

Το έγκλημα εκτυλίχθηκε στην οδό Κωνσταντά, όταν άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, φέρεται να σκότωσε τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους και αμέσως μετά να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το thenewspaper, ο δράστης βγήκε τρέχοντας από το διαμέρισμα και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο και ιατροδικαστής.

Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα γυναικοκτονία.