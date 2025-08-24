Back to Top
Βόλος: Αμίλητος και με σκυμμένο κεφάλι στον εισαγγελέα ο γυναικοκτόνος

Συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο

Την πόρτα του εισαγγελέα πέρασε λίγα λεπτά πριν τις 11:30 το πρωί ο 40χρονος που σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των παιδιών του, στο διαμέρισμά τους, στην οδό Κωνσταντά.

Ο δράστης είχε κρυφτεί σε οικόπεδο της οδού Ευριπίδου, όπου και συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου.
Σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ο δράστης της στυγερής δολοφονίας πέρασε με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά από τις κάμερες και δεν απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων αν έχει μετανιώσει που αφαίρεσε την ζωή της γυναίκας του και μητέρας των 4 παιδιών του.

