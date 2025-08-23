Βόλος: Η στιγμή που συλλαμβάνουν τον 40χρονο για τη δολοφονία της συζύγου του- ΒΙΝΤΕΟ

Στη δημοσιότητα ήρθαν φωτογραφίες από τη στιγμή της σύλληψης του 40χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του στον Βόλο.

Ο άνδρας βρέθηκε από αστυνομικούς κοντά στο σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα. Κρυβόταν σε ένα οικόπεδο και φορούσε ρούχα τα οποία βρήκε σε κάδο σύμφωνα με πληροφορίες. Δεν είχε κάποιο κινητό επάνω του ή κάποιο άλλο αντικείμενο.

«Τη σκότωσα γιατί με απατούσε»



Την ίδια στιγμή, σοκ προκαλούν τα όσα ανέφερε στους αστυνομικούς κατά τη στιγμή της σύλληψής του. Όταν συνελήφθη, σύμφωνα με το gegonotanews, φώναζε πως σκότωσε τη γυναίκα του γιατί τον απατούσε.

Όταν τον σήκωσαν οι αστυνομικοί από το χώμα, φώναζε «με απατούσε η γυναίκα μου, τι να έκανα».

Χθες, ο 40χρονος δολοφόνησε με αιχμηρό αντικείμενο την 36χρονη σύζυγό του στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμενε το ζευγάρι, στον Βόλο, μετά από έντονο καβγά. Η γυναίκα έφερε βαριά τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, τα οποία αποδείχθηκαν θανατηφόρα.

Αμέσως μετά τη δολοφονία της 36χρονης, μητέρας τεσσάρων παιδιών, ο δράστης είχε διαφύγει.

Η σορός της γυναίκας έχει ήδη μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να διενεργηθεί η νεκροψία-νεκροτομή.

Την Κυριακή (24/8) θα παρουσιαστεί ενώπιον του εισαγγελέα απ΄ όπου αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τη σύλληψή του: