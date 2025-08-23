Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε την σύζυγό του στο Βόλο

Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (23/8) ο 40χρονος ο οποίος φέρεται να σκότωσε την σύζυγό του στον Βόλο. Ο άνδρας εντοπίστηκε στην οδό Παγασών στο κέντρο της πόλης,περίπου 200 μέτρα από το σπίτι στο οποίο έγινε το άγριο έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρυβόταν σε ένα πάρκινγκ.

Pληροφορίες αναφέρουν ότι υπήρξε ενημέρωση στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έκαναν έφοδο και συνέλαβαν τον 40χρονο. Ο ίδιος ήταν καταβεβλημένος και δεν έφερε καμία αντίσταση.

Όπως μεταδίδει το gegonota.news, σύμφωνα με μαρτυρίες, χθες το βράδυ ο 40χρονος κυκλοφορούσε έξω από το σπίτι του και παρατηρούσε το μπαλκόνι.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά αφότου σκότωσε τη μητέρα των τεσσάρων παιδιών του.

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης στην οποία έχει ήδη μεταφερθεί η σορός της.Χθες Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος την χτύπησε. Η 36χρονη γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα.

Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.