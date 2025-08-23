Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Καραμπόλα 5 οχημάτων στο τούνελ της Περιμετρικής

Πάτρα: Καραμπόλα 5 οχημάτων στο τούνελ τ...

Πριν τα Μποζαΐτικα, στο ρεύμα προς Αθήνα

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (23.08) στο τούνελ της Περιμετρικής Πατρών, λίγο πριν από τα Μποζαΐτικα, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας καθώς και συνεργεία της Ολυμπίας Οδού, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να απομακρύνουν τα οχήματα.

Ειδήσεις Τώρα

Θεσσαλονίκη: Θείος επιτέθηκε σεξουαλικά στην 26χρονη ανιψιά του

Πάτρα: Κόντρες, σούζες και «τρικάβαλα» στην Ηρώων Πολυτεχνείου και στο πάρκινγκ της Τερψιθέας- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Βόλος: «Μαμάκα μου…»- Η σπαρακτική ανάρτηση από την κόρη της 36χρονης που δολοφονήθηκε

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Καραμπόλα Περιμετρική Πατρών Μποζαΐτικα

Ειδήσεις