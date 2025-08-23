Πάτρα: Καραμπόλα 5 οχημάτων στο τούνελ της Περιμετρικής

Καραμπόλα πέντε οχημάτων σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (23.08) στο τούνελ της Περιμετρικής Πατρών, λίγο πριν από τα Μποζαΐτικα, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας καθώς και συνεργεία της Ολυμπίας Οδού, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να απομακρύνουν τα οχήματα.