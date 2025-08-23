Back to Top
Θεσσαλονίκη: Θείος επιτέθηκε σεξουαλικά στην 26χρονη ανιψιά του

Την έπιασε από τον λαιμό και να τη γρονθοκόπησε

Ένας 44χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος 26χρονης.

Οι δυο τους έχουν συγγενική σχέση καθώς πρόκειται για θείο και ανιψιά και το περιστατικό συνέβη στον οικισμό Τσαϊρια.

Ο θείος κατηγορείται πως αφού πρόσβαλε τη γενετήσια αξιοπρέπεια της 26χρονης, την έπιασε από τον λαιμό και τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

