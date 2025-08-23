Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Τρεις ανήλικοι γρονθοκόπησαν 16χρονο στην Καλαμαριά

Οι δράστες είναι ηλικίας 15, 16 και 17 ετών

Τρεις νεαροί ημεδαποί, ηλικίας 15, 16 και 17 ετών κατηγορούνται πως έβρισαν, χαστούκισαν και γρονθοκόπησαν έναν 16χρονο στην περιοχή της Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 15χρονο και τον 17χρονο, ενώ ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 16χρονου, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και εξύβριση.

Την υπόθεση διερευνούν αστυνομικοί του Α.Τ. Καλαμαριάς.

#tags Θεσσαλονίκη Ξυλοδαρμός

Ειδήσεις