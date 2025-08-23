Καιρός: Πέφτει η θερμοκρασία- Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Σάββατο (22/08), όπου συννεφιά πρόκειται να κάνει την εμφάνισή της στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές με απογευματινές ώρες, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπεται να σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 και σταανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 24-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τιςμεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίοτοπικά έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 25-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τιςμεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα δυτικάκαι βόρεια ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, σταανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η μέγιστη τιμή στα βόρεια έως 31 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-08-2025 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινάνα σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.