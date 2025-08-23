Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αταλάντη: Νεκρή 32χρονη μητέρα- Αυτοκίνητο παραβίασε Stop και έπεσε πάνω στη μηχανή της

Αταλάντη: Νεκρή 32χρονη μητέρα- Αυτοκίνη...

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής της στο νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά της

Μία γυναίκα 32 ετών, μητέρα ενός παιδιού, έχασε τη ζωή της το βράδυ της Παρασκευής (22/8), σε τροχαίο με τη μηχανή της στην Αταλάντη.

Η 32χρονη βρισκόταν στον δρόμο Σκάλα Αταλάντης, όταν διερχόμενο αυτοκίνητο παραβίασε το Stop και εμβόλισε τη μηχανή που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Διασώστες που έφτασαν στο σημείο του ατυχήματος προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, ωστόσο κατά τη διάρκεια της διακομιδής της στο νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά της.

Την προανάκριση για το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

Ειδήσεις Τώρα

Δυτ. Ελλάδα- Eυλογιά των αιγοπροβάτων: Επιπλέον έλεγχοι για αδικήματα εξαπάτησης, απόκρυψης κρουσμάτων και διασποράς της νόσου

Δημογραφικό: Ολοένα και λιγότεροι… 500.000 λιγότεροι Έλληνες μέσα σε 13 χρόνια

Ηράκλειο: Διασωληνωμένα δύο άτομα μετά από φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αταλάντη Θανατηφόρο Τροχαίο

Ειδήσεις