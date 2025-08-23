Ηράκλειο: Διασωληνωμένα δύο άτομα μετά από φωτιά σε γήπεδο στην Αμμουδάρα

Δραματική τροπή παίρνει υπόθεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής (22/8) στο ανενεργό γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, και ο άνδρας και η γυναίκα που απεγκλωβίστηκαν από τα αποδυτήρια νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και μεταφέρθηκαν άμεσα μετά τον απεγκλωβισμό τους από τα αποδυτήρια του γηπέδου.



Η φωτιά ξέσπασε αιφνιδιαστικά στα αποδυτήρια του γηπέδου, την ώρα που δύο άτομα βρίσκονταν στο εσωτερικό, εγκλωβίζοντάς τα.

Στο σημείο σήμανε συναγερμός, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιεί τρία οχήματα και διασώστες του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη σε ηλεκτρολογικό πίνακα, ωστόσο τα ακριβή αίτια διερευνώνται.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και οι δύο διασωληνώθηκαν λόγω της σοβαρότητας των εγκαυμάτων και της εισπνοής καπνού.