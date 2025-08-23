Παξοί: Πώς έγινε η τραγωδία με το 4χρονο κορίτσι που πνίγηκε στην πισίνα

Ενώπιων εισαγγελέα αναμένεται να βρεθεί μέσα στην ημέρα η μητέρα της 4χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας στην πισίνα σπιτιού, στους Παξούς.

Το τραγικό δυστύχημα έγινε την Παρασκευή, σε πισίνα γειτονικού σπιτιού στους Παξούς. Η 4χρονη διέφυγε από την προσοχή των γονιών του και έπεσε στην πισίνα με αποτέλεσμα να ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις της.

Για το σοκαριστικό συμβάν συνελήφθη από την πρώτη στιγμή η μητέρα του. Πληροφορίες αναφέρουν πως όση ώρα βρίσκονταν στο αστυνομικό τμήμα, ήταν σε κατάσταση σοκ.

Το άτυχο κοριτσάκι που δεν επανήλθε στη ζωή, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ήταν το μονάκριβο παιδί της οικογένειας από την Αλβανία, η οποία ζει και εργάζεται στους Παξούς εδώ και πολλά χρόνια.

Το άψυχο σώμα του παιδιού βρήκε ο μάγειρας της βίλας, στην οποία ήταν η πισίνα. Όπως φαίνεται από τις έρευνες, η 4χρονη έφυγε από το σπίτι της και πήγε στην βίλα που είναι 150 μέτρα κάτω από το σπίτι της.

Η μητέρα της, με το που κατάλαβε ότι το παιδί απουσιάζει, ξεκίνησε να ψάχνει την περιοχή μέχρι που άκουσε τις φωνές του μάγειρα.

Οι τουρίστες που διέμεναν στη βίλα, δεν βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο σημείο.