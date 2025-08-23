Αιγιάλεια: Διάσωση 64χρονης που κινδύνευσε με SUP και 74χρονου που έσπευσε να τη βοηθήσει

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στην Ποροβίτσα Ακράτας, όταν 64χρονη Γερμανίδα που έκανε SUP βρέθηκε σε δυσχερή θέση στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το Λιμενικό και να διασωθεί μαζί με έναν 74χρονο που έσπευσε να τη βοηθήσει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού: "Τις πρωινές ώρες της Παρασκευής, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Αιγίου για μία 64χρονη αλλοδαπή (υπήκοος Γερμανίας) χειρίστρια σανίδας όρθιας κωπηλασίας (sup), η οποία βρισκόταν σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή Ποροβίτσας Ακράτας του δήμου Αιγιαλείας.

Στο σημείο μετέβησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς και Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), το πλήρωμα του οποίου προέβη στην περισυλλογή της 64χρονης καθώς και ενός 74χρονου ημεδαπού, ο οποίος είχε σπεύσει κολυμπώντας προς παροχή συνδρομής.

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με το ΠΛΣ στην παραλία, όπου αποβιβάστηκαν με τη συνδρομή του ναυαγοσώστη και δήλωσαν ότι είναι καλά στην υγεία τους".