#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Κλειδώθηκε στο ΙΧ για να γλυτώσει από τον πρώην σύζυγό της

Πανικός στην οδό Ακρωτηρίου

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην οδό Ακρωτηρίου στην Πάτρα, όταν γυναίκα φέρεται να βρέθηκε σε κίνδυνο εξαιτίας της επιθετικής συμπεριφοράς του πρώην συζύγου της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα είχε κλειδωθεί μέσα σε αυτοκίνητο, την ώρα που ο άνδρας χτυπούσε με δύναμη το τζάμι, προκαλώντας τρόμο.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις. Ο πρώην σύζυγος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία τους, προσπάθησε να διαφύγει τρέχοντας, ωστόσο οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον προσήγαγαν.

Την υπόθεση χειρίζεται πλέον το Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας.

