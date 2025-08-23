Δυτ. Ελλάδα: Αιματηρή συμπλοκή 30 νεαρών ατόμων έξω από εκκλησία

Συμπλοκή μεταξύ περίπου 30 νεαρών ατόμων σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής στον Πύργο.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο έλαβε χώρα στο προαύλιο του Αγ. Αθανασίου, δίπλα στο ιερό του ναού, όπου είχαν συγκεντρωθεί 30 άτομα νεαρής ηλικίας, αγόρια και κορίτσια και ξεκίνησε επεισόδιο με ξυλοδαρμό, όπου τουλάχιστον ένα άτομο ήταν αιμόφυρτο, όταν οι πιστοί που άκουσαν τις φωνές βγήκαν από την εκκλησία να δουν τι συμβαίνει.

Μόλις είδαν την αντίδραση του κόσμου τα νεαρά άτομα τράπηκαν σε φυγή και χάθηκαν στα γύρω στενά. Παρά τις αναζητήσεις της Αστυνομίας δεν κατέστη εφικτό να εντοπιστούν.

Σύμφωνα με άλλες πηγές, το βράδυ της Πέμπτης υπήρξε και άλλο επεισόδιο μεταξύ τεσσάρων ατόμων έναντι ενός, όπου καταγράφησαν οι εμπλεκόμενοι και αναζητήθηκαν από την Αστυνομία και τρεις εξ αυτών εντοπίστηκαν.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν πως το επεισόδιο της Παρασκευής αποτελεί συνέχεια επεισοδίου της Πέμπτης και γίνονται έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν εμπλεκόμενα άτομα σε αυτό, που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν μια τέτοια εκτίμηση.

Η ένταση που επικρατεί κυρίως σε μερίδα της νεολαίας της πόλης παραμένει υψηλή και αυτό αποτελεί ένα ανησυχητικό φαινόμενο, για το οποίο αναζητείται τους τελευταίους μήνες τρόπος αντιμετώπισης…

