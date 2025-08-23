Δυτ. Ελλάδα- Eυλογιά των αιγοπροβάτων: Επιπλέον έλεγχοι για αδικήματα εξαπάτησης, απόκρυψης κρουσμάτων και διασποράς της νόσου

Στη λήψη πρόσθετων, πιο δραστικών μέτρων, για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων προχωρεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το ΥΠΑΑΤ, πλέον αλλάζει τακτική και με εντολή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, θα προχωρεί σε διασταυρωτικούς ελέγχους λαμβάνοντας στοιχεία τόσο από το ΟΣΔΕ όσο και από τον ΕΛΓΑ, καταμετρώντας παράλληλα το σύνολο των ζώων που θανατώνονται, ώστε να αποζημιώνει μόνο το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

Η κίνηση αυτή θα συνοδεύεται με πολιτική επιστασία για την εφαρμογή των μέτρων από κλιμάκια του υπουργείου και περαιτέρω ενεργοποίηση υπηρεσιών ελέγχου τόσο του ΥΠΑΑΤ όσο και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εφαρμογή διασταυρωτικών ελέγχων έχει ήδη αποδώσει καρπούς, με χαρακτηριστικότερη την περίπτωση κτηνοτρόφου από τον Τύρναβο, ο οποίος ενώ είχε δηλώσει περίπου 4.000 ζώα, ο έλεγχος κατέγραψε μόλις 1.500.

Η υπόθεση όπως τόνιζαν τα ίδια στελέχη εστάλη στον Εισαγγελέα, δρόμο που θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες περιπτώσεις.

Επιπλέον, όπως ανέφεραν υπηρεσιακοί παράγοντες του ΥΠΑΑΤ, η πολιτική ηγεσία για τις περιπτώσεις που στοιχειοθετούνται τα αδικήματα εξαπάτησης, απόκρυψης κρουσμάτων και διασποράς της νόσου, είναι αποφασισμένη να κινεί δικαστική διαδικασία.

Είναι αυτονόητο ότι όσοι παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη, δεν θα λαμβάνουν καμία αποζημίωση μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους. Μάλιστα, όπως ανέφεραν, οι ίδιες πηγές, αν χρειαστεί θα υπάρξει και σχετική νομοθετική πρόβλεψη για κάλυψη των συγκεκριμένων κινήσεων του υπουργείου.

Στην περίπτωση του αδικήματος της «διασποράς της νόσου» εντάσσονται και περιπτώσεις όπως η παράνομη μετακίνηση κοπαδιών ή ζωοτροφών εντός των ζωνών επιτήρησης, όπως έγινε με περίπτωση κτηνοτρόφου στους Σοφάδες Καρδίτσας, ο οποίος συνελήφθη να μεταφέρει, εντός της ζώνης επιτήρησης, τριφύλλι, χωρίς σχετική άδεια και χωρίς τις προβλεπόμενες προφυλάξεις. Σε ανάλογες περιπτώσεις στην Ξάνθη, η ΔΑΟΚ επέβαλε πρόστιμα έως 6.000 ευρώ, σε τέσσερις περιπτώσεις.

Προς το παρόν, οι έλεγχοι και η αυστηροποίηση των μέτρων θα επικεντρωθούν σε τρεις Περιφέρειες, όπου η κατάσταση φαίνεται να είναι ιδιαίτερα προβληματική: Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και Δυτική Ελλάδα (στη Δυτική Αχαΐα).

Στις συγκεκριμένες Περιφέρειες αναμένεται να μετακινηθούν τις επόμενες μέρες και κυβερνητικά κλιμάκια για να επιτηρήσουν την εφαρμογή των μέτρων που έχουν ληφθεί.