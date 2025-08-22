Δυτική Αχαΐα: Σαρώνει η ευλογιά των προβάτων με επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 13 μονάδες – Περίπου 1.500 ζώα θα θανατωθούν

Ανησυχητικές διαστάσεις παίρνει η εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στη Δυτική Αχαΐα , με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να επιβεβαιώνει συνολικά 13 εστίες μόλυνσης στην περιοχή της Λακκόπετρας.

Μέχρι στιγμής, έχουν θανατωθεί περίπου 1.500 ζώα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα ελέγχων από ακόμη 12 ύποπτες εκτροφές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της υπηρεσίας, η διασπορά της νόσου φαίνεται πως ήταν ήδη εκτεταμένη πριν καταγραφεί το πρώτο περιστατικό, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν.

Υγειονομικά μέτρα και απολυμάνσεις

Όπως προβλέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, σε όλες τις μολυσμένες μονάδες εφαρμόζεται θανάτωση ζώων και εκτεταμένη απολύμανση. Παράλληλα, κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στη ζώνη προστασίας, όπου διενεργούν ελέγχους, ενημερώνουν τους παραγωγούς για τα μέτρα βιοασφάλειας και προχωρούν σε δειγματοληψίες. Τα δείγματα αναλύονται σε συνεργασία με το Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας και την Κτηνιατρική Σχολή Καρδίτσας.

Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί σημείο απολύμανσης στο Καλαμάκι, όπου από Δευτέρα έως Παρασκευή (07:00–12:00) θα καθαρίζονται υποχρεωτικά τα βυτία συλλογής γάλακτος και τα οχήματα μεταφοράς ζωοτροφών που εξέρχονται από την περιοχή προς Νιφορέικα.

Συστάσεις προς τους κτηνοτρόφους

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοπροφύλαξης. Ειδικότερα:

*Υποχρεωτική απολύμανση οχημάτων κατά την είσοδο και έξοδο από τις εγκαταστάσεις.

*Τακτικός καθαρισμός και απολύμανση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και υποδημάτων.

*Περιορισμός της πρόσβασης τρίτων στις εκμεταλλεύσεις, ιδίως ατόμων που έρχονται σε επαφή με άλλες μονάδες.

*Απαγόρευση χρήσης μεταχειρισμένων εργαλείων ή εξοπλισμού από άλλες εκτροφές.

Συμπτώματα που πρέπει να κινητοποιήσουν τους παραγωγούς

Οι κτηνοτρόφοι καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα με τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που παρατηρηθούν συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός, δερματικά εξανθήματα (βλατίδες και εφελκίδες κόκκινου χρώματος σε κοιλιά, μαστούς, μασχάλες, κεφάλι, κάτω μέρος της ουράς) ή ανεξήγητοι θάνατοι ζώων.

Η έγκαιρη διάγνωση θεωρείται καθοριστική για τον περιορισμό της ασθένειας, η οποία πλήττει σοβαρά την κτηνοτροφία της περιοχής.