Καιρός: Καύσωνας με 42άρια βάζει στον «φούρνο» 6 περιοχές

Το θερμόμετρο φαίνεται πως θα δείξει τους 42 βαθμούς Κελσίου , σύμφωνα με την μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου.

Οι 6 περιοχές που θα μπουν στον «φούρνο» είναι Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία.

Η Παρασκευή προβλέπεται να είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Ο καύσωνας θα διαρκέσει μόλις 1 ημέρα κάτι που δίνει ελπίδα στους πυρομετεωρολόγους πως ο κίνδυνος για φωτιά θα μειωθεί από το Σάββατο.

Ο κίνδυνος για φωτιά θα είναι πολύ υψηλός σε 6 περιφέρειες.

Καύσωνας «express» θα σφυροκοπήσει την Παρασκευή την χώρα μας, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία έως τους 42 βαθμούς.

Με ανεμιστήρες, καπέλα, air condition και πολλά νερά πρέπει να προμηθευτούμε λίγο πριν τελειώσει το καλοκαίρι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Στη Μακεδονία αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες. Αρχικά στα δυτικά και από το μεσημέρι και στις υπόλοιπες περιοχές με πρόσκαιρους όμβρους κυρίως στα ορεινά. Στη Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 ή νότιοι 4. Το βράδυ βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα είναι πυκνότερες και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Άνεμοι: Δυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές νότιοι έως 4 Το βράδυ θα ενισχυθούν τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά όπου θα φθάσει τους 37 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός να και τις βραδινές ώρες στα δυτικά κατά τόπους θα σημειωθούν ομίχλες.

Ο καιρός την Παρασκευή 22.08.2025 Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι, στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου. Κατά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ηπειρωτικά.

Όσον αφορά τους ανέμους, σύμφωνα με την ΕΜΥ θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ.

Σε όλη την υπόλοιπη χώρα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 40 έως 41 βαθμούς Κελσίου.

<iframe width="650" height="450" src="https://embed.windy.com/embed.html?type=map&location=coordinates&metricRain=default&metricTemp=default&metricWind=default&zoom=5&overlay=wind&product=ecmwf&level=surface&lat=38.227&lon=21.748" frameborder="0"></iframe>

Ανατολική Μακεδονία

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κεντρική Μακεδονία

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Δυτική Μακεδονία

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Ήπειρος

Στο βόρειο Ιόνιο (στη περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και τις παραθαλάσσιες περιοχές της Ηπείρου νεφώσεις με σποραδικές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους έντονες μέχρι το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές αρχικά γενικά αίθριος αλλά βαθμιαία θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν όμβροι κυρίως στα ορεινά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο η μέγιστη θα είναι 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία

Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 με 39 και κατά τόπους στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολική Στερεά – Εύβοια

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 με 39 και κατά τόπους στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Δυτική Πελοπόννησος

Ανατολική Πελοπόννησος

Θερμοκρασία: Από 19 έως 38 με 39 και κατά τόπους στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο έως 40 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου

Αίθριος.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες

Θερμοκρασία: Από 20 στις Κυκλάδες έως 32 και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Δωδεκάνησα

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Κρήτη

Θερμοκρασία: Από 20 στις Κυκλάδες έως 32 και στην Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες



Η πρόγνωση για το Σάββατο 23-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 35 βαθμούς ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 24-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως και 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα 25-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας χώρας να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Η πρόγνωση για την Τρίτη 26-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες,

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.