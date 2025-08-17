Οι παραλίες της Ευρώπης με τις χειρότερες κριτικές - Οι ελληνικές πρωτιές

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι κατακλύζουν τους πιο δημοφιλείς παραθαλάσσιους προορισμούς της Ευρώπης, έχοντας στο φαντασιακό τους μια ειδυλλιακή απόδραση.

Ωστόσο, για πολλούς, η πραγματικότητα απέχει πολύ από την τέλεια εικόνα που υπόσχεται η φήμη κάποιων από τις παραλίες όταν τις επισκέπτονται.

Σύμφωνα με νέα έκθεση της εταιρείας τεχνολογίας Cloudwards, οι ευρωπαϊκές παραλίες συγκαταλέγονται σε αυτές με τα περισσότερα παράπονα του κόσμου – ιδιαίτερα όσον αφορά τον συνωστισμό, όπως αναφέρει το Euronews. Τα ευρήματα βασίζονται σε κριτικές του TripAdvisor για 200 από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες παγκοσμίως, οι οποίες αναλύθηκαν με χρήση φίλτρων λέξεων-κλειδιών, ώστε να εντοπιστούν τα πιο συχνά παράπονα.

Από τις ασφυκτικά γεμάτες αμμουδιές της Σαρδηνίας έως τα αδιάκοπα πάρτι στην Ελλάδα, η έκθεση αναδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στις «Instagram-ικές» εικόνες που βλέπουμε στο διαδίκτυο και σε ό,τι πραγματικά βιώνουν οι επισκέπτες όταν φτάνουν εκεί.

Η Ευρώπη πρωταγωνιστεί στη λίστα με τις πιο συνωστισμένες παραλίες

Αν έχεις περπατήσει ποτέ ένα χιλιόμετρο για να βρεις μια ελεύθερη λωρίδα άμμου ή έχεις μοιραστεί τη θάλασσα με έναν… στόλο από φουσκωτούς μονόκερους, δεν θα σου φανεί περίεργο: οκτώ από τις δέκα παραλίες που δέχονται τη μεγαλύτερη κριτική για υπερβολικό συνωστισμό βρίσκονται στην Ευρώπη.

Η παραλία Bournemouth στο Ηνωμένο Βασίλειο «σκαρφάλωσε» στην κορυφή της λίστας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση παγκοσμίως, με συχνές αναφορές τόσο στην καθαριότητά της όσο και στον συνωστισμό. Ωστόσο, λίγες ευρωπαϊκές χώρες έχουν χειρότερη επίδοση από την Ιταλία στον τομέα του υπερκορεσμού.

Η La Pelosa στη Σαρδηνία – μια εντυπωσιακή λωρίδα άμμου που περιβάλλεται από τιρκουάζ νερά στα βορειοδυτικά του νησιού – βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας για τα παράπονα περί συνωστισμού, με σχεδόν το 87% των αρνητικών κριτικών να αναφέρεται σε θέματα που σχετίζονται με τα πλήθη.

Η Spiaggia La Cinta, μια λωρίδα λευκής άμμου πέντε χιλιομέτρων που περιβάλλεται από αρκεύθους και αμμόλοφους στην ανατολική ακτή της Σαρδηνίας, κατέλαβε τη δεύτερη θέση σε αυτή την κατηγορία.

Ακριβώς πίσω από τα «κοσμήματα» της Σαρδηνίας ακολούθησαν η Praia da Falésia στην Πορτογαλία – γνωστή για την χρυσή άμμο και τους επιβλητικούς της βράχους – καθώς και η Cala Comte στην Ίμπιζα και ο μικροσκοπικός Κόλπος Κόννος στην Κύπρο, που συχνά περιγράφεται ως «μια μικρή φέτα νησιωτικού παραδείσου» παρά τις συνθήκες στριμώγματος.

Οι ελληνικές παραλίες στις πιο βρώμικες και πιο θορυβώδεις – αλλά και τις πιο δημοφιλείς

Η Ελλάδα είχε καλύτερη επίδοση από κάποιους προορισμούς όσον αφορά τον συνωστισμό, αλλά ξεχώρισε σε άλλες κατηγορίες.

Η Λιμνοθάλασσα του Μπάλου στην Κρήτη βρέθηκε στην 26η θέση παγκοσμίως και στην 7η θέση για βρωμιά, με σχεδόν τις μισές αρνητικές κριτικές να αναφέρονται στην καθαριότητα και το 40% στον συνωστισμό.

Το Ελαφονήσι, μια ακόμη αγαπημένη κρητική παραλία γνωστή για την ροζ απόχρωση της άμμου και τα ρηχά νερά της, κατετάγη ως η έβδομη παραλία με τα περισσότερα παράπονα παγκοσμίως. Πάνω από το 70% των αρνητικών κριτικών αναφέρθηκαν στον συνωστισμό, ενώ ελάχιστες έκαναν λόγο για θόρυβο ή βρωμιά.

Το Πόρτο Κατσίκι, μια παραλία «καρτ-ποστάλ» στη Λευκάδα,βρέθηκε στη δεκάδα παγκοσμίως για θόρυβο και ενόχληση. Ίσως όχι τυχαία, η λίστα World’s 50 Best Beaches το κατέταξε στην 36η θέση το 2025, δείχνοντας πώς η αυξανόμενη δημοτικότητα μπορεί να ασκήσει υπέρμετρες πιέσεις σε οικολογικά μνημεία.

Πώς καταρτίστηκε η λίστα

Η Cloudwards ανέλυσε περισσότερες από 1,3 εκατομμύρια κριτικές του TripAdvisor για 200 παραλίες σε όλο τον κόσμο.

Οι αρνητικές κριτικές φιλτραρίστηκαν με λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τέσσερις βασικές κατηγορίες παραπόνων: βρωμιά, συνωστισμός, μεγάλες ουρές και θόρυβος.