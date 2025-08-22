Πάτρα: Τροχαίο στα Τσουκαλαίικα – Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο κοπέλες

Τύχη… βουνό είχαν δύο νεαρές κοπέλες το βράδυ της Πέμπτης, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του στο ύψος των Τσουκαλεϊκων και εξετράπη από τον δρόμο.

Παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος, οι δύο επιβαίνουσες τραυματίστηκαν ελαφρά και κατάφεραν να απεγκλωβιστούν.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τις κοπέλες στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.