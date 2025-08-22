Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Τροχαίο στα Τσουκαλαίικα – Ελαφρά τραυματίστηκαν δύο κοπέλες

Πάτρα: Τροχαίο στα Τσουκαλαίικα – Ελαφρά...

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του το βράδυ της Πέμπτης – Στο νοσοκομείο οι επιβαίνουσες

Τύχη… βουνό είχαν δύο νεαρές κοπέλες το βράδυ της Πέμπτης, όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του στο ύψος των Τσουκαλεϊκων και εξετράπη από τον δρόμο.

Παρά τη σφοδρότητα του συμβάντος, οι δύο επιβαίνουσες τραυματίστηκαν ελαφρά και κατάφεραν να απεγκλωβιστούν.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τις κοπέλες στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ειδήσεις Τώρα

Δυτική Αχαΐα: Περιπολίες της Αστυνομίας στα καμένα χωριά μετά τις καταγγελίες για λεηλασίες

Θλίψη στο Μεσολόγγι για τον θάνατο του αντιδημάρχου Μιχάλη Μπιλάλη

Έκτακτα μέτρα σήμερα λόγω κινδύνου πυρκαγιών

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Τροχαίο ατύχημα Τσουκαλέικα

Ειδήσεις