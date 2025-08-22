Θλίψη στο Μεσολόγγι για τον θάνατο του αντιδημάρχου Μιχάλη Μπιλάλη

Πένθος σκόρπισε η είδηση του θανάτου του αντιδημάρχου Έργων-Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, Μιχάλη Μπιλάλη, ο οποίος έφυγε από την ζωή στα 49 του χρόνια.

Ο εκλιπών αντιμετώπιζε με μεγάλη γενναιότητα τον καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς, στην «μάχη» αυτή δεν κατόρθωσε να βγει νικητής.

Ήταν αστυνομικός στο επάγγελμα, ενώ επί σειρά ετών εκλεγόταν δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Μεσολογγίου, κατέχοντας τα τελευταία δύο χρόνια θέση αντιδημάρχου.

Είχε διατελέσει πρόεδρος της ΑΕ Μεσολογγίου.

Ο Γ.Σ. Χαρίλαος Τρικούπης σε συλλυπητήρια ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει:

«Με οδύνη ενημερωθήκαμε για το θάνατο του αντιδημάρχου της Ι.Π.Μεσολογγιου Μιχάλη Μπιλάλη.

Το κενό που αφήνει στη τοπική κοινωνία της πόλης μας τεράστιο. Θα θυμόμαστε για πάντα το έργο που επιτέλεσε τόσο όσο αντιδήμαρχος όσο και ως πρόεδρος της Α.Ε.Μ αλλά και ως αστυνομικός.

Ο Γ.Σ.Χαρίλαος Τρικούπης Μεσολογγίου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Θα μας λείψεις φίλε Μιχάλη».

