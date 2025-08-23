Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο ιερέας Κώστας Καπετανόπουλος

Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετώ...

Ήταν ιερέας του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Παραλία Πατρών

Σε ηλικία 90 ετών εκοιμήθη ο παπα Κώστας Καπετανόπουλος, ο επί χρόνια εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Παραλία Πατρών.

Ο π. Κωνσταντίνος υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, με το έργο και την προσφορά του να αναγνωρίζονται ευρέως. Η είδηση του θανάτου του του προκάλεσε συγκίνηση, με δεκάδες μηνύματα θλίψης να κατακλύζουν το διαδίκτυο.

Πέρα από το ιερατικό του έργο, ο παπα Κώστας είχε ασχοληθεί και με τη συγγραφή, εκδίδοντας βιβλία, ένα εκ των οποίων ήταν αφιερωμένο στην ιστορία του ναού της Παραλίας Πατρών.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Ήθελε να κολυμπήσει από την Πλαζ στο Μεσολόγγι

Παξοί: «Το 4χρονο κοριτσάκι αγνοούνταν για περίπου 1 ώρα, η πισίνα ήταν 300 μέτρα από το σπίτι της» -Σε κατάσταση σοκ κρατείται η μητέρα του

Ημαθία: Το «τελευταίο αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Παραλία Πατρών Πένθος

Ειδήσεις