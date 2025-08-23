Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο ιερέας Κώστας Καπετανόπουλος

Σε ηλικία 90 ετών εκοιμήθη ο παπα Κώστας Καπετανόπουλος, ο επί χρόνια εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Παραλία Πατρών.

Ο π. Κωνσταντίνος υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, με το έργο και την προσφορά του να αναγνωρίζονται ευρέως. Η είδηση του θανάτου του του προκάλεσε συγκίνηση, με δεκάδες μηνύματα θλίψης να κατακλύζουν το διαδίκτυο.

Πέρα από το ιερατικό του έργο, ο παπα Κώστας είχε ασχοληθεί και με τη συγγραφή, εκδίδοντας βιβλία, ένα εκ των οποίων ήταν αφιερωμένο στην ιστορία του ναού της Παραλίας Πατρών.