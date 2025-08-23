Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών ο ιερέας Κώστας Καπετανόπουλος

Ήταν ιερέας του Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Παραλία Πατρών
Σε ηλικία 90 ετών εκοιμήθη ο παπα Κώστας Καπετανόπουλος, ο επί χρόνια εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Παραλία Πατρών.
Ο π. Κωνσταντίνος υπήρξε ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, με το έργο και την προσφορά του να αναγνωρίζονται ευρέως. Η είδηση του θανάτου του του προκάλεσε συγκίνηση, με δεκάδες μηνύματα θλίψης να κατακλύζουν το διαδίκτυο.
Πέρα από το ιερατικό του έργο, ο παπα Κώστας είχε ασχοληθεί και με τη συγγραφή, εκδίδοντας βιβλία, ένα εκ των οποίων ήταν αφιερωμένο στην ιστορία του ναού της Παραλίας Πατρών.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr