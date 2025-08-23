Ημαθία: Το «τελευταίο αντίο» στον Απόστολο Βεσυρόπουλο- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας τελείται η κηδεία του εκλιπόντος γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο 59χρονος πολιτικός πέθανε από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια διακοπών στη Χαλκιδική.

«Ψηλέ θα μας λείψεις»

Στην επικήδειο ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε συντετριμμένος για την απώλεια του βουλευτή. «Θα τον θυμόμαστε πάνω απ' όλα για το χαμόγελο, την όμορφη θετική ενέργεια που εξέπεμπε. Όταν μάθαμε για τον τραγικό και απροσδόκητο χαμό του, όλοι είπαμε μια κουβέντα: έφυγε το καλύτερο παιδί. Έτσι θα τον θυμόμαστε όλοι. Ως έναν καλό άνθρωπο, που νοιαζόταν για τους ανθρώπους, τους συμπολίτες του και για την παράταξη που υπηρέτησε».

Στο τελευταίο αντίο, παρόντες είναι, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο επίτροπος της Κομισιόν Απόστολος Τζιτζικώτσας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο πρώην ΓΓ του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Γιάννης Μπρατάκος, η Έλενα Ράπτη, ο Γιάννης Οικονόμου, ο Μάκης Βορίδης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος και άλλοι.