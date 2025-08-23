Δυτ. Ελλάδα: Στα χέρια της Αστυνομίας ζευγάρι που διακινούσε ναρκωτικά

Στο Αγρίνιο συνελήφθησαν χθες ένας άνδρας και μια γυναίκα για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή, έπειτα από έρευνες της Δίωξης Ναρκωτικών που οδήγησαν στην κατάσχεση κάνναβης, ηλεκτρονικής ζυγαριάς και φυσιγγίων πυροβόλου όπλου.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή της, η αστυνομία, αναφέρει: Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας άνδρας και μια γυναίκα, αμφότεροι ημεδαποί, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αγρινίου, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία που διαμένει η γυναίκα και εντόπισαν εξωτερικά της οικίας, ένα κουβούκλιο διανομέα, που χρησιμοποιείται για μεταφορά φαγητού, το οποίο περιείχε δύο σακούλες με -105- γραμμάρια κάνναβης, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα κάνναβης και πληθώρα νάιλον συσκευασιών για διαμερισμό των ναρκωτικών ουσιών.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό της οικίας της γυναίκας εντόπισαν ακόμη και κατάσχεσαν 6,3 γραμμάρια κάνναβης και -570- ευρώ, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του άνδρα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν-48- φυσίγγια πυροβόλου όπλου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.