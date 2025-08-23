Αχαΐα- Άρης Μουγκοπέτρος για το μαγαζί όπου τραυματίστηκε: «Έριξαν χλωρίνη για να µην υπάρξει κανένα στοιχείο»

Την εξαφάνιση κάθε ίχνους από το μαγαζί όπου τραυματίστηκε κατήγγειλε ο Άρης Μουγκοπέτρος, υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης του χώρου έριξε χλωρίνη ώστε να μη μείνει κανένα στοιχείο ή κάποιο από τα μέλη του χεριού του.

Το περασμένο Πάσχα, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου τραυματίστηκε σοβαρά σε γλέντι, όπου συμμετείχε, όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι του με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του και να επηρεαστεί η όραση του ενός ματιού του.

Ο μουσικός παραχώρησε συνέντευξη στο «Secret» και τη Σάσα Σταμάτη μιλώντας για όσα ακολούθησαν στο μαγαζί, όπου έλαβε χώρα το συμβάν πριν από τέσσερις μήνες: «Ο μαγαζάτορας σε όποιο ίχνος από στοιχεία που θα μπορούσαν να βρεθούν έριξε χλωρίνες και τα σκούπισε, για να µην βρεθεί κανένα στοιχείο που θα βοηθούσε. Θα µπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου. Τα πέταξαν όλα. ∆εν µπορούσε να βρεθεί κανένα στοιχείο, αντί να βάλουν κορδέλες και να έρθει η αστυνοµία. Φυσικά, ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στο νοσοκοµείο. Ο µαγαζάτορας ήρθε έπειτα από 19 µέρες στο νοσοκοµείο και µου είπε “δεν ήρθα, γιατί ήµουν σε σοκ”. Κι εγώ έµαθα, από βίντεο που είδα, ότι διασκέδαζε».

Για το πρόσωπο που του έδωσε την κροτίδα δήλωσε:«Αυτός που µου έδωσε την κροτίδα δεν παρουσιάστηκε ποτέ και δεν µου έστειλε ποτέ ούτε ένα µήνυµα “σου κατέστρεψα τη ζωή”. Και µάλιστα σε ανάρτησή του στο facebook ειρωνευόταν αυτό που µου έχει συµβεί µε τις εξής φράσεις: “Το 2007 χόρευα και κάποιος άνοιξε σαµπάνια επειδή χόρευα καλά και έφυγε το πώµα, βάρεσε µια λάµπα φθορίου και µου ήρθε όλη στο κεφάλι. Θα κάνω µήνυση τώρα που µου το θύµισες”. Αυτός ήθελε να µε ειρωνευτεί και να µε κοροϊδέψει».

Παράλληλα, ο Άρης Μουγκοπέτρος αναφέρθηκε και στο βιβλίο που ετοιμάζει για τη ζωή του, το οποίο θα έχει τίτλο «1333»: «Αποφάσισα να γράψω ένα βιβλίο. Θα περιλαμβάνει το πώς ξεκίνησα να ασχολούμαι µε τη μουσική και το κλαρίνο, τις δυσκολίες που αντιμετώπισα μέχρι σήμερα. Υπήρξαν ημέρες που δεν είχα να φάω και δεν είχα χρήματα ούτε καν για το ταξί. Το βιβλίο θα περιλαμβάνει ιστορίες από τα πανηγύρια. Οι ιστορίες αυτές δεν είναι μόνο ευχάριστες, αλλά και πάρα πολύ στενάχωρες και δυσάρεστες, όπως αυτό που έπαθα ξημερώματα στο χέρι µου, στις 6:05 το πρωί».

Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στα τέλη Οκτωβρίου: «Θέλω να σκεφτείτε τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί για µένα. Πριν από αυτούς τους αριθμούς ήμουν ένας άλλος Άρης και πλέον είμαι ένας άλλος. ∆εν εννοώ ότι άλλαξα χαρακτήρα. Απλώς άλλαξε η ζωή µου μέσα σε λίγα λεπτά».

Πριν από λίγες ημέρες, ο μουσικός ανακοίνωσε μέσω μιας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, την απόφασή του για την κυκλοφορία βιβλίου βασισμένο στη ζωή του. Συγκεκριμένα, έγραψε: «Ένα καινούριο κεφάλαιο μόλις ανοίγει στη ζωή μου. Η ζωή μου σε βιβλίο έτσι όπως δεν την ξέρει κανείς. Έρχεται σύντομα».