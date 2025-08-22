Δυτ. Ελλάδα: Χειροπέδες σε διακινητή ναρκωτικών- Είχε σχεδόν ένα κιλό κοκαΐνη

Από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκάδας, συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες, 21 Αυγούστου 2025, 41χρονος αλλοδαπός για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας, με τη συμμετοχή της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τη διάρκεια ερευνών σε υπαίθριο χώρο (καβάτζα), αυτοκίνητο καθώς και στην κατοχή του κατηγορουμένου, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-942,2- γραμμάρια κοκαΐνης,

-1- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

το χρηματικό ποσό των -2.500- ευρώ,

-1- χαρτοκόπτης και ταινία και

-1- κινητό τηλέφωνο.

Σημειώνεται ότι, ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λευκάδας και μετά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του παραπέμφθηκε στον κ. Ανακριτή Λευκάδας.