Πάτρα: Τι συνέβη για το κινητό του 25χρονου που προφυλακίστηκε για εμπρησμό; Τι λένε στο thebest οι δικηγόροι του για την απόκρυψη του στοιχείου

Ερωτήματα, τίθενται, από την οικογένεια του 25χρονου, που προφυλακίστηκε με την κατηγορία του εμπρησμού για τη φωτιά στο Γηροκομειό της Πάτρας, σχετικά με το κινητό του τηλέφωνο.

Η οικογένεια του 25χρονου υπέβαλε αναφορά στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση, εκφράζοντας τον προβληματισμό της σχετικά με το κινητό τηλέφωνο, το οποίο, όπως αναφέρουν, βρισκόταν στην κατοχή της Ασφάλειας Πατρών από την πρώτη στιγμή. Όπως λένε, κατά τη σύλληψή του, ο 25χρονος παρέδωσε οικειοθελώς στους αστυνομικούς το κινητό του τηλέφωνο, ύστερα από σχετική απαίτηση τους και ήταν στην Ασφάλεια μέχρι και χθες, οπότε και έγινε η μεταγωγή του νεαρού στις φυλακές. Το κινητό το παρέδωσε στον πατέρα του κατηγορούμενου, αστυνομικός ο οποίος, καλόπιστα και αφού δεν το είχε κατασχέσει η Ασφάλεια, τους το επέστρεψε. Σύμφωνα, με την αναφορά της οικογένειας, το κινητό δεν συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία ως πειστήριο. Επιπλέον, κατά την κατάθεσή του, ο αστυνομικός που είχε κάνει τη σωματική έρευνα στον 25χρονο, ανέφερε ότι δεν είχε κινητό στην κατοχή του.

Όταν ο πατέρας, παρέλαβε, χθες το πρωί, το κινητό, μετέβη στην Ανακρίτρια και το παρέδωσε, με την οικογένεια να καταγγέλλει, ότι αυτό έγινε με εντολή της Ασφάλειας Πατρών, με σκοπό να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο κατηγορούμενος απέκρυψε ή κατέστρεψε τη συσκευή, προκειμένου να ενοχοποιηθεί περαιτέρω. Επίσης, ζήτησαν την αναζήτηση ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών σε βάρος των αστυνομικών που παραποίησαν την αλήθεια και παρακώλυσαν τη δικαιοσύνη, όπως λένε, γιατί από την αρχή το κινητό βρισκόταν στην κατοχή της Ασφάλειας και αποκρύφθηκε συνειδητά, καθώς κατά την απολογία του 25χρονου αλλά και του 21χρονου που επίσης προφυλακίστηκε, από την Ανακρίτρια τέθηκαν επίμονες ερωτήσεις σχετικά με το κινητό τηλέφωνο.

«Υπήρχε μια ασάφεια για το εάν ο 25χρονος, είχε κινητό επάνω του ή όχι. Αυτή η ασάφεια εκπορευόταν από την Ασφάλεια της Πάτρας προς τις δικαστικές αρχές, με σκοπό, πιθανόν, να δημιουργήσουν εντυπώσεις ότι ήθελε να κρύψει στοιχεία. Το κινητό υπήρχε από την πρώτη στιγμή στην Ασφάλεια, η οποία δεν το γνωστοποίησε στις δικαστικές αρχές, όμως οι δικαστικές αρχές της Πάτρας, στην ακεραιότητά τους, στη νηφαλιότητά τους και στη διαύγεια που έχουν, παρέλαβαν το κινητό από τον πατέρα του 25χρονου, κατανοώντας ότι ουδέποτε έγινε προσπάθεια το παιδί να το αποκρύψει. Από την πλευρά της οικογένειας έχει υποβληθεί αναφορά στο εσωτερικών υποθέσεων», αναφέρουν στο thebest.gr οι δικηγόροι του 25χρονου κατηγορούμενου, Παναγιώτης Καποτάς και Θεοφάνης Χριστόπουλος.