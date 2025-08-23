Back to Top
Πάτρα: Κόντρες, σούζες και «τρικάβαλα» στην Ηρώων Πολυτεχνείου και στο πάρκινγκ της Τερψιθέας- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Πάτρα: Κόντρες, σούζες και «τρικάβαλα» σ...

Συχνά επιβαίνουν τρία άτομα ανά όχημα, χωρίς κράνος, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των περιοίκων

Εικόνες επικίνδυνης οδηγικής συμπεριφοράς, από μηχανόβιους, καταγράφονται καθημερινά στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και το πάρκινγκ στην περιοχή της Τερψιθέας, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, από τις 8 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα -και κάποιες φορές ακόμη και το μεσημέρι- ομάδες νεαρών μηχανόβιων εμφανίζονται με δίκυκλα μεγάλου κυβισμού, πραγματοποιώντας κόντρες, επικίνδυνους ελιγμούς και σούζες. Συχνά επιβαίνουν τρία άτομα ανά όχημα, χωρίς κράνος, προκαλώντας την έντονη ανησυχία των περιοίκων.

Η κατάσταση δεν περιορίζεται μόνο στον δρόμο, αλλά επεκτείνεται και στο πάρκινγκ της Τερψιθέας. Το γεγονός ότι στο σημείο κυκλοφορούν πεζοί, οικογένειες με παιδιά αλλά και ιδιοκτήτες κατοικίδιων, αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος.

