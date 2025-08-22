Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου» φώναζε η 16χρονη κόρη

Μπροστά στα μάτια των τριών ανήλικων παιδιών τους, ο 40χρονος σκότωσε εν ψυχρώ την 36χρονη σύζυγό του, στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν στον Βόλο.

Με δύο χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, ένα στην καρωτίδα και ένα στα πλευρά, ο δράστης δολοφόνησε τη μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους, ηλικίας από 6 έως και 18 ετών.

"Βοήθεια, ελάτε γρήγορα! Ο μπαμπάς μου σκότωσε τη μαμά μου", ήταν τα λόγια της 16χρονης κόρης του ζευγαριού, που κάλεσε την Άμεση Δράση, βλέποντας τη μητέρα της να κείται μπροστά της, μέσα σε μια λίμνη αίματος.

Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο "λύγισαν" αντικρίζοντας τη σορό της 36χρονης γυναίκας και γύρω τα παιδιά της που έκλαιγαν. Δύο κορίτσια, 6 και 16 ετών, και ο γιος της, 13. Η 18χρονη κόρη έλειπε από το σπίτι την ώρα του φονικού και κλήθηκε να αναγνωρίσει το πτώμα της μητέρας της.

Ο δράστης, αφού κατακρεούργησε τη σύζυγό του μπροστά, τράπηκε σε φυγή και έκτοτε αναζητείται.

Την κυνηγούσε και τη μαχαίρωνε με μανία

Ο καυγάς του ζευγαριού ξεκίνησε μέσα από το διαμέρισμα. Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι για να σταματήσει ο καυγάς. Τότε ο 40χρονος άνδρας άρπαξε ένα εργαλείο από την ψησταριά και την ακολούθησε.

Στην είσοδο της πολυκατοικίας τη χτύπησε στο λαιμό και στα πλευρά με το εργαλείο ψησίματος που είχε στα χέρια του.

"Άκουσα τα παιδιά, φωνές των παιδιών, να φεύγουν από τις σκάλες", λένε μάρτυρες στο Mega.

Η 36χρονη επιχείρησε να φύγει για να σωθεί. Βγήκε από το διαμέρισμα, αλλά ο 40χρονος την πρόλαβε στην είσοδο της πολυκατοικίας και την τραυμάτισε θανάσιμα.

"Αυτόν τον είδα στη βεράντα, έτρεχε. Μετά, ακούω φωνές, τσίριζαν τα παιδάκια. Κάτι κρατούσε στα χέρια του", λέει αυτόπτης μάρτυρας.

"Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι. Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε", είπε η μικρή κόρη.

Γείτονας του ζευγαριού περιγράφει στο MEGA όσα είδε αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα.

"Είδα μία τζαμαρία σπασμένη και μία γυναίκα με αίμα απλωμένο, γύρω στους σαράντα πόντους. Μία νοσοκόμα ήρθε να της πάρει σφυγμό, δεν είχε σφυγμό και μετά είδα το παιδί της, της κρατούσε τον λαιμό".

"Είδα έναν κύριο ο οποίος έτρεχε εδώ με ένα αιχμηρό εργαλείο στα χέρια πηγαίνοντας προς τα πέρα και φώναζε ‘με κυνηγάνε’, ξυπόλητος".

Σοβαρά οικονομικά προβλήματα στην οικογένεια - Ο 40χρονος ζήλευε την 36χρονη

Σύμφωνα με όσα είπε ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega, τα παιδιά μίλησαν στην Αστυνομία και ανέφεραν ότι υπήρχαν μεγάλα οικογενειακά προβλήματα, κυρίως οικονομικά. Δεν δούλευε κανείς παρά μόνο η μεγαλύτερη κόρη. Αυτός ήταν και ο λόγος που υπήρχε μόνο ένα κινητό στην οικογένεια.

Ο πατέρας τους, όπως είπαν κάποια από τα παιδιά, είχε προβλήματα με ναρκωτικά και τον τελευταίο καιρό είχε την εμμονή ότι η σύζυγός του διατηρεί μία προσωπική σχέση, και για αυτό φαίνεται να γίνονταν κάποιοι καυγάδες.

Σήμερα φαίνεται πως είδε τη γυναίκα του να κάνει κάτι στο κινητό, σαν να γράφει κάποιο μήνυμα, αυτό πίστευε. Ξέσπασε πολύς μεγάλος καυγά και ο 40χρονος πήρε το αιχμηρό όργανο και άρχισε να τη χτυπά.

Ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στα τέλη Ιουνίου του 2025 είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία, μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.