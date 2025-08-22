Τραμπ: «Σε δύο εβδομάδες αποφασίζω για Ρωσία- Ουκρανία»

Σε δύο εβδομάδες θα σχηματίσει γνώμη ο Ντόναλντ Τραμπ για το που πηγαίνει η κατάσταση με την Ρωσία και την Ουκρανία, οπότε θα πράξει ανάλογα, είπε την Παρασκευή σε δηλώσεις του στον Λευκό Οίκο.

Όπως ξεκαθάρισε ο ίδιος, «εάν δεν υπάρξει αποτέλεσμα, θα πάρουμε αποφάσεις και είτε θα ενεργοποιήσουμε νέες κυρώσεις είτε θα πρέπει να πάμε σε άλλα πρόσθετα μέτρα».

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι η πίεση μπορεί να μην είναι μόνο προς την Ρωσία, καθώς, όπως είπε «υπάρχει και η περίπτωση τα δεδομένα να μας οδηγήσουν στην αποχώρηση».

«Θα ζυγίσω ποιον βαραίνει η ευθύνη και θα πράξω ανάλογα». επισήμανε.

Επιπλέον ανακοίνωσε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν του έστειλε μία κοινή τους φωτογραφία από την συνάντηση στην Αλάσκα την περασμένη Παρασκευή και υπογράμμισε πως θα του στείλει πρόσκληση για το Μουντιάλ του 2026 που θα διεξαχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.