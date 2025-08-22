Προαστιακός: Ξεκινά ξανά το Σάββατο η κυκλοφορία στο τμήμα Τσουκαλέικα- Καμίνια

Back to Top
Ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες, αναφέρει η Hellenic Train

Από το Σάββατο 23 Αυγούστου επανέρχονται σε κυκλοφορία τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Τσουκαλέικα – Καμίνια – Τσουκαλέικα της γραμμής Αγ. Ανδρέας – Κάτω Αχαΐα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: "Από το Σάββατο 23 Αυγούστου, επανέρχονται στη κυκλοφορία τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Τσουκαλέικα – Καμίνια – Τσουκαλέικα της γραμμής Αγ. Ανδρέας – Κάτω Αχαΐα.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε την επαναλειτουργία, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών, που υλοποιήθηκαν από τον Διαχειριστή Υποδομής Ο.Σ.Ε."

