Προαστιακός: Ξεκινά ξανά το Σάββατο η κυκλοφορία στο τμήμα Τσουκαλέικα- Καμίνια

Από το Σάββατο 23 Αυγούστου επανέρχονται σε κυκλοφορία τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στο τμήμα Τσουκαλέικα – Καμίνια – Τσουκαλέικα της γραμμής Αγ. Ανδρέας – Κάτω Αχαΐα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Η Hellenic Train ανακοίνωσε την επαναλειτουργία, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών εργασιών, που υλοποιήθηκαν από τον Διαχειριστή Υποδομής Ο.Σ.Ε."