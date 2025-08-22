Back to Top
Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν πάλι χωρίς νερό τη Δευτέρα

Λόγω εργασιών στις περιοχές Μπάλα -Βελβίτσι

Προβλήματα υδροδότησης, έως και πλήρη διακοπή νερού, θα αντιμετωπίσουν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου από τις 8:30 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι αρκετές περιοχές της Πάτρας, λόγω εργασιών και διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΠ.

Συγκεκριμέν αναφέρει:  Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών και διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, στις περιοχές Μπάλα-Βελβίτσι, θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης, έως και πλήρης διακοπή νερού την Δευτέρα 25 Αυγούστου από τις 8.30 π.μ. έως τις 3 μ.μ. στις περιοχές:

Κάτω Καστρίτσι - Ορτό - Μαγούλα - Μπάλα - Βελβίτσι - Βούντενη - Διοδώρου - Μποζαϊτικα - Ανω Συχαινά  - Κάτω Συχαινά - Κοτρώνι - Αμπελόκηποι - Άγιο Τρύφωνα-  Διάκου - Αρόη - Λυκοχωρό - Γηροκομειό - Μπαλί -  Ριγανόκαμπος - Αγία Ειρήνη -  τμήμα περιοχής Ρωμανού.

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα ΔΕΥΑΠ Διακοπή Νερού

