Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν πάλι χωρίς νερό τη Δευτέρα

Λόγω εργασιών στις περιοχές Μπάλα -Βελβίτσι
Προβλήματα υδροδότησης, έως και πλήρη διακοπή νερού, θα αντιμετωπίσουν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου από τις 8:30 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι αρκετές περιοχές της Πάτρας, λόγω εργασιών και διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΠ.
Συγκεκριμέν αναφέρει: Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών και διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, στις περιοχές Μπάλα-Βελβίτσι, θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης, έως και πλήρης διακοπή νερού την Δευτέρα 25 Αυγούστου από τις 8.30 π.μ. έως τις 3 μ.μ. στις περιοχές:
Κάτω Καστρίτσι - Ορτό - Μαγούλα - Μπάλα - Βελβίτσι - Βούντενη - Διοδώρου - Μποζαϊτικα - Ανω Συχαινά - Κάτω Συχαινά - Κοτρώνι - Αμπελόκηποι - Άγιο Τρύφωνα- Διάκου - Αρόη - Λυκοχωρό - Γηροκομειό - Μπαλί - Ριγανόκαμπος - Αγία Ειρήνη - τμήμα περιοχής Ρωμανού.
