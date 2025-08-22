Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν πάλι χωρίς νερό τη Δευτέρα

Προβλήματα υδροδότησης, έως και πλήρη διακοπή νερού, θα αντιμετωπίσουν τη Δευτέρα 25 Αυγούστου από τις 8:30 το πρωί έως τις 3:00 το μεσημέρι αρκετές περιοχές της Πάτρας, λόγω εργασιών και διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΥΑΠ.

Συγκεκριμέν αναφέρει: Από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι λόγω εργασιών και διακοπής ηλεκτροδότησης από τον ΔΕΔΔΗΕ, στις περιοχές Μπάλα-Βελβίτσι, θα υπάρξουν προβλήματα υδροδότησης, έως και πλήρης διακοπή νερού την Δευτέρα 25 Αυγούστου από τις 8.30 π.μ. έως τις 3 μ.μ. στις περιοχές:

Κάτω Καστρίτσι - Ορτό - Μαγούλα - Μπάλα - Βελβίτσι - Βούντενη - Διοδώρου - Μποζαϊτικα - Ανω Συχαινά - Κάτω Συχαινά - Κοτρώνι - Αμπελόκηποι - Άγιο Τρύφωνα- Διάκου - Αρόη - Λυκοχωρό - Γηροκομειό - Μπαλί - Ριγανόκαμπος - Αγία Ειρήνη - τμήμα περιοχής Ρωμανού.