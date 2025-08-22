Σε κατάσταση λιμού η Γάζα: «Τα παιδιά πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα»

Ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής της ανθρωπιστικής βοήθειας του ΟΗΕ, τονίζει ότι «είναι ένας λιμός το 2025, ένας λιμός του 21ου αιώνα. Είναι ένας λιμός που προωθείται ανοιχτά από ορισμένους Ισραηλινούς ηγέτες ως όπλο πολέμου».

Ο ΟΗΕ που κήρυξε επίσημα τον πρώτο λιμό στη Μέση Ανατολή, ρίχνει την ευθύνη στο Ισραήλ για παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Στην έκθεσή του αναφέρει ότι έχει εκδηλωθεί στην πόλη της Γάζας στο βορρά και αναμένεται να εξαπλωθεί στα κεντρικά και τα νότια του θύλακα έως τέλη Σεπτεμβρίου.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, απειλεί με ισοπέδωση της Γάζας αν η Χαμάς δεν συμφωνήσει με τους όρους που θέτει η χώρα του.

Κατάσταση λιμού κήρυξε στην πόλη της Γάζας ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών , με το Ισραήλ να υποστηρίζει ότι η έκθεση που συντάχθηκε βασίζεται σε ψευδή στοιχεία που έδωσε η Χαμάς.

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού – Έχει πολιτική πρόληψης λιμού», λέει το Τελ Αβίβ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά την έκθεση. Ισχυρίζεται ότι τα ευρήματα βασίζονται σε ψέματα της Χαμάς, ενώ δημοσιεύει στοιχεία που αφορούν στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αρνήθηκε ότι υπάρχει πείνα στη Γάζα, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αναφορές «ψέματα» που προωθεί η Χαμάς. Μετά τη δημοσίευση εικόνων λιπόσαρκων παιδιών και αναφορών για θανάτους από πείνα, το Ισραήλ ανακοίνωσε μέτρα για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, ωστόσο ο ΟΗΕ και οι Παλαιστίνιοι αναφέρουν ότι η βοήθεια παραμένει πολύ κάτω από τις πραγματικές ανάγκες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός κατήγγειλε σήμερα ως «χονδροειδές ψέμα» την έκθεση του ΟΗΕ που κήρυσσε επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα, και καταλόγισε στη Χαμάς την ευθύνη για τις ελλείψεις.

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική λιμού. Το Ισραήλ έχει μια πολιτική πρόληψης του λιμού», δηλώνει σε ανακοίνωση του γραφείο του Νετανιάχου, για τον οποίο «οι μόνοι που σκόπιμα αφήνονται να λιμοκτονούν στη Γάζα είναι οι Ισραηλινοί όμηροι» της Χαμάς.

Ο ΟΗΕ κήρυξε σήμερα επισήμως κατάσταση λιμού στη Γάζα εκτιμώντας ότι αυτός “θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί” χωρίς “τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ”. Ωστόσο η έκθεση του ΟΗΕ “αγνοεί τις ανθρωπιστικές προσπάθειες του Ισραήλ και τις συστηματικές κλοπές της βοήθειας από τη Χαμάς”, γράφει ο Νετανιάχου εκφράζοντας δυσαρέσκεια, σύμφωνα με τον οποίο “οι κλοπές αυτές είναι που προκάλεσαν τις προσωρινές ελλείψεις, τις οποίες το Ισραήλ ξεπέρασε χάρη” στις ενέργειές του.

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά την έκθεση της IPC, της Ολοκληρωμένης Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας, χαρακτηρίζοντάς την μεροληπτική και βασισμένη «στα ψέματα της Χαμάς».

«Το IPC μόλις έδωσε στη δημοσιότητα μια ειδικά κατασκευασμένη έκθεση για την ψευδή εκστρατεία της Χαμάς», έγραψε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Κατηγορώντας το IPC ότι «δεν τήρησε τους δικούς του κανόνες και ότι αγνόησε τα δικά του κριτήρια», το ισραηλινό υπουργείο πρόσθεσε ότι «το σύνολο της έκθεσης βασίζεται στα ψέματα της Χαμάς τα οποία ξεπλένουν οργανώσεις που έχουν ίδια συμφέροντα».

«Περισσότερα από 100.000 φορτηγά με βοήθεια έχουν εισέλθει στη Γάζα από την αρχή του πολέμου και τις τελευταίες εβδομάδες μαζική εισροή βοήθειας έχει πλημμυρίσει τη Λωρίδα της Γάζας με βασικά τρόφιμα, έχοντας προκαλέσει απότομη πτώση στις τιμές των τροφίμων», ανέφερεη ανακοίνωση.

Και ο οργανισμός COGAT, αρμόδιος για τη μεταφορά βοήθειας στη Γάζα, απέρριψε την έκθεση χαρακτηρίζοντάς την «ψευδή και μεροληπτική». Ωστόσο, ανθρωπιστικές οργανώσεις επιμένουν ότι χιλιάδες άνθρωποι –ιδιαίτερα παιδιά– πεθαίνουν από πείνα και ασθένειες που θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί.

«Βλέπουμε τα παιδιά μας να πεινάνε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα»

«Είμαι πραγματικά αγχωμένη. Σήμερα δεν μαγειρέψαμε, το βυτιοφόρο δεν ήρθε και δεν έχω καθόλου χρήματα. Είμαι ψυχικά εξαντλημένη», αναφέρει μια μητέρα τεσσάρων παιδιών που ζει σε ένα στρατόπεδο προσφύγων στην κεντρική Γάζα.

Όταν καταφέρνει να βρει φαγητό για την οικογένειά της – συνήθως φακές που φτιάχνει σούπα – λέει ότι μερικές φορές δεν τρώει για να μπορούν τα παιδιά της να φάνε περισσότερο.

«Έχω ένα μικρό παιδί που χρειάζεται φαγητό και δεν αντέχει την πείνα», λέει.

«Βλέπουμε τα παιδιά μας να πεινάνε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν υπάρχει πηγή εισοδήματος και δεν υπάρχει φαγητό».

Σε άλλα μέρη της Γάζας, οι άνθρωποι εξήγησαν ότι ακόμη και η εύρεση καυσίμων για το μαγείρεμα ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Λέει ότι τα παιδιά «πληρώνουν το υψηλότερο τίμημα αυτής της σύγκρουσης», λέει εργαζόμενος σε ανθρωπιστική οργάνωση.

Εξηγεί ότι όλοι υποφέρουν από υποσιτισμό – οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε «θρεπτικά τρόφιμα» όπως κρέας, αυγά και φρούτα εδώ και πέντε μήνες.

«Ισοπέδωση της Γάζας αν η Χαμάς δε συμφωνήσει με τους όρους μας»

Κι ενώ μαίνονται τα ισραηλινά πλήγματα στην βόρεια και κεντρική Γάζα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοινώνει ότι θα στείλει διαπραγματευτές για το νέο γύρο συνομιλιών ξεκαθαρίζοντας ότι δε θα υπάρξει αλλαγή στάσης, ενώ ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών εξαπέλυσε νέες απειλές εναντίον της Χαμάς αν δεν συμφωνήσει στην απελευθέρωση των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς.

«Έδωσα εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου με τους όρους που αποδέχεται το Ισραήλ», διαμηνύει ο Νετανιάχου.

Ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ, από την άλλη πλευρά, προειδοποιεί ότι «Σύντομα οι πύλες της κολάσεως θα ανοίξουν πάνω από τα κεφάλια των δολοφόνων και βιαστών της Χαμάς στη Γάζα, έως ότου συμφωνήσουν με τους όρους του Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου. Αν δεν συμφωνήσουν, η Γάζα, η πρωτεύουσα της Χαμάς, θα γίνει Ράφα και Μπέιτ Χανούν».

Η πρώτη φορά που επιβεβαιώνεται λιμός στη Μέση Ανατολή

Η δραματική διαπίστωση-ορόσημο – η πρώτη φορά που η IPC επιβεβαιώνει λιμό στη Μέση Ανατολή – αναμένεται να εντείνει τις διεθνείς πιέσεις προς το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε σφοδρό πόλεμο με τη Χαμάς από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023. Το Ισραήλ δηλώνει ότι σχεδιάζει σύντομα να κλιμακώσει τον πόλεμο με την κατάληψη της Γάζας και άλλων προπυργίων της Χαμάς, κάτι που, σύμφωνα με ειδικούς, θα επιδεινώσει περαιτέρω την κρίση πείνας.

Η IPC δήλωσε ότι η πείνα προκαλείται από τις εχθροπραξίες, τον αποκλεισμό της βοήθειας, τον εκτοπισμό πληθυσμού και την κατάρρευση της παραγωγής τροφίμων στη Γάζα, οδηγώντας σε επικίνδυνα επίπεδα την έλλειψη τροφίμων σε όλη την περιοχή μετά από 22 μήνες πολέμου.

Περισσότεροι από μισό εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας – περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού – αντιμετωπίζουν καταστροφικά επίπεδα πείνας, ενώ πολλοί κινδυνεύουν να πεθάνουν από αιτίες που σχετίζονται με υποσιτισμό, σύμφωνα με την έκθεση.