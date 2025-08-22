Back to Top
Ιταλία: Μωρό 1,5 έτους έπεσε από αυτοκίνητο εν κινήσει- Άνοιξε την πόρτα ο αδερφός του

Πρώτα έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του παιδικού καθίσματος και στη συνέχεια άνοιξε την πίσω πόρτα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει από το όχημα

Συναγερμός σήμανε στην Ιταλία, καθώς ένα μωρό ηλικίας ενάμισι έτους, υπέστη σοβαρό τραυματισμό έπειτα από πτώση από ένα κινούμενο αυτοκίνητο.

Το συμβάν έλαβε χώρα στον επαρχιακό δρόμο που συνδέει το Κορκιάνο με το Βιτέρμπο, όπου το μικρό αγοράκι ταξίδευε με τη μητέρα του και τον τρίχρονο αδελφό του.

Πώς συνέβη το απρόσμενο ατύχημα
Σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera, φαίνεται πως ο μεγαλύτερος αδελφός πρώτα έλυσε τη ζώνη ασφαλείας του παιδικού καθίσματος και στη συνέχεια άνοιξε την πίσω πόρτα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα το παιδί να πέσει από το όχημα ενώ αυτό βρισκόταν σε κίνηση.

Η αστυνομία της Ρώμης παρενέβη αργότερα για να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα.

