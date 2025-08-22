Γυναικοκτονία στον Βόλο: Ο 40χρονος δράστης είχε κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Οι Αρχές συνεχίζουν το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 40χρονου που δολοφόνησε τη σύζυγό του έξω από το σπίτι τους στον Βόλο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, μεταξύ του ζευγαριού δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο ο καταζητούμενος είχε ιστορικό με την Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών, ενώ επιβεβαιώθηκε πως τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική εξέταση καθώς φέρεται να είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Κατά την εξέταση είχε κριθεί μάλιστα πως χρίζει νοσηλείας.

Το 2013 ο συζυγοκτόνος, φέρεται να είχε συλληφθεί για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο, ενώ το 2018 είχε συλληφθεί στη Λάρισα και του είχε επιβληθεί φυλάκιση ενός έτους για ψευδή κατάθεση, ενώ δύο χρόνια μετά του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 4 ετών και έξι μηνών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και παράβαση νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Πέλλα το 2019.

Την ίδια χρονιά φέρεται να είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Πέρυσι, τον Νοέμβριο του 2024, φέρεται να είχε συλληφθεί στον Βόλο για διοικητική απέλαση.