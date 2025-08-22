Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στη φυλακή ο 28χρονος δράστης

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε μετά την απολογία του ο 28χρονο γυναικοκτόνος στο Χαλάνδρι. Ο άνδρας που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη 47χρονη γυναίκα, πέρασε σήμερα την πόρτα του ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε την προφυλάκισή του.

Ο 28χρονος είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Το μεσημέρι ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του Ανακριτή για να απολογηθεί για την μέχρι θανάτου σφοδρή επίθεση με μαχαίρι σε βάρος της γυναίκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 28χρονος ενώπιον του Ανακριτή αποδέχθηκε την πράξη του, αρνούμενος, ωστόσο, ότι είχε δόλο και ότι διέπραξε την ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως του αποδίδεται. Αντίθετα, υποστηρίζει πως βρισκόταν σε βρασμό εξαιτίας αρνητικών σχολίων που έκανε το θύμα σε βάρος του.

“Αρνούμαι ότι σκότωσα σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Ήμουν σε αμόκ και δεν ήξερα τι έκανα. Αμέσως μετά μετάνιωσα, αλλά ήταν πλέον αργά. Φοβόμουν, για αυτό είχα τα μαχαίρια μαζί μου. Με την γυναίκα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό την περίμενα έξω από το σπίτι της” ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος.

Η υπεράσπισή του επικαλείται ζητήματα ψυχικής υγείας του 28χρονου αναφερόμενη σε “ιδιάζουσα ψυχοπαθολογία”. Όπως δήλωσε ο συνήγορος του 28χρονου, Αριστομένης Μπαλάσκας αιτήθηκε την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης από ειδικούς, ώστε να αποφανθούν για την ψυχική κατάσταση του κατηγορούμενου.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν προσωρινά κρατούμενο τον κατηγορούμενο.

Το χρονικό

Το αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (18/08) όταν ο 28χρονος φέρεται να ακολούθησε τη γυναίκα έξω από την κατοικία της. Όπως ο ίδιος υποστήριξε, της ζήτησε να ανεβούν μαζί στο διαμέρισμά της, η γυναίκα αρνήθηκε, άρχισε να φωνάζει, και τότε ο 28χρονος την μαχαίρωσε θανάσιμα με ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε στην κατοχή του.

Δράστης και θύμα είχαν γνωριστεί σε συσσίτιο απόρων της εκκλησίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν συναντηθεί μόλις τρεις φορές και δεν διατηρούσαν ερωτικό δεσμό.

«Με διαπόμπευσε στους φίλους μου», φέρεται να είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η γυναίκα, πριν από 6 μήνες, είχε καταγγείλει στο Αστυνομικό Τμήμα, πως ο δράστης την παρενοχλούσε.

Ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ δεν είχε προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες προστασίας της, αλλά είχε περιοριστεί σε συστάσεις προς τον 28χρονο να μην την πλησιάζει.

Όπως ισχυρίζεται το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ., το θύμα δεν είχε αναφέρει συγκεκριμένα αδικήματα ώστε να ενεργήσουν αυτεπαγγέλτως οι αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η 47χρονη είχε μεταβεί στο Αστυνομικό Τμήμα Χαλανδρίου όπου ανέφερε ότι έβλεπε τον 28χρονο σε συσσίτιο, από όπου έπαιρναν και οι δύο φαγητό και την ενοχλούσε, αλλά στις ερωτήσεις του αξιωματικού υπηρεσίας δεν ανέφερε κάτι συγκεκριμένο, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οποιαδήποτε σχέση μαζί του.

“Τη σκότωσα γιατί μετέφερε λόγια στους φίλους μου”

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα λόγια του δράστη προς του αστυνομικούς ήταν αρκετά ασυνάρτητα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως, καθώς και οι δύο αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, είχαν γνωριστεί σε κοινωνικό συσσίτιο και είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο έως τρεις φορές από την αρχή του χρόνου.

Ο 28χρονος πρόσθεσε ότι είχε θυμώσει μαζί της γιατί -όπως είπε- έβαζε λόγια στους φίλους του, ότι δεν είναι καλό παιδί κλπ. και επειδή τον απομόνωσαν και τον μπλόκαραν -όπως είπε- από τα social media, εκδικήθηκε το θύμα και της επιτέθηκε.