Γυναίκα αρνήθηκε να παραλάβει παραγγελία της γιατί ο διανομέας δεν ήταν... Έλληνας- BINTEO

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει στα social media βίντεο που δείχνει τη ρατσιστική συμπεριφορά μιας γυναίκας απέναντι σε διανομέα φαγητού, από τον οποίο αρνήθηκε να παραλάβει την παραγγελία της επειδή, όπως είπε, «δεν ήταν Έλληνας».

Στην αρχή του βίντεο, η γυναίκα φαίνεται να διαμαρτύρεται στον διανομέα γιατί η παραγγελία της έφτασε νωρίτερα από ότι έλεγε στην εφαρμογή: «Η παραγγελία έλεγε ό,τι θα έρθει σε 18 λεπτά και ήρθατε σε 8».

Ο διανομέας, με χιούμορ, απάντησε: «Ήρθα πιο νωρίς, αυτό είναι πιο καλό. Τι να έκανα, να πήγαινα βόλτα την παραγγελία;». Εκείνη, ωστόσο, συνέχισε και απάντησε: «Όχι, το καλό είναι όσο λέει το χρονικό περιθώριο».

Η ρατσιστική συμπεριφορά της μάλιστα κορυφώθηκε, όταν η πελάτισσα ρώτησε τον διανομέα αν είναι Έλληνας. Όταν εκείνος απάντησε ότι δεν ήταν, η γυναίκα αρνήθηκε να παραλάβει το φαγητό, υποστηρίζοντας πως είχε ζητήσει «Έλληνα διανομέα» στα σχόλια της παραγγελίας.

Παρά την προκλητική της στάση, ο εργαζόμενος αντέδρασε με ψυχραιμία. «Δεν πειράζει, καλύτερα για μένα. Ευχαριστώ πάντως», είπε πριν αποχωρήσει, αποφεύγοντας να δώσει συνέχεια σε αυτή τη τραγική συζήτηση. Η αντίδρασή του προκάλεσε πλήθος θετικών σχολίων, καθώς πολλοί χρήστες τόνισαν την αξιοπρέπειά του απέναντι στην απαράδεκτη συμπεριφορά.