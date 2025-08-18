Χαλάνδρι: Το θύμα και ο 28χρονος δράστης δεν ήταν ζευγάρι

Νέες πληροφορίες έρχονται στη δημοσιότητα, για τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας στο Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία για τη γυναικοκτονία της 47χρονης στην οδό Ρουμπέση στο Χαλάνδρι, υπάρχει ανατροπή στην υπόθεση, καθώς ο 28χρονος δράστης δεν ήταν σύντροφος του θύματος.

Οι Αρχές συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζουν πως οι δύο τους δεν ζούσαν μαζί αλλά ούτε υπήρξαν ποτέ ζευγάρι.

Μάλιστα, ο 28χρονος τον Μάρτιο είχε δεχθεί συστάσεις από το ΑΤ της περιοχής έπειτα από καταγγελίες της 47χρονης για προσωπικές διαφορές τους, χωρίς ωστόσο να προκύψουν ποινικά αδικήματα σε βάρος του.

Υπενθυμίζεται πως μετά τη δολοφονία της 47χρονης, ο δράστης συνελήφθη και έκτοτε κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, που διενεργεί προανάκριση για την υπόθεση.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά το έγκλημα, φέρεται να ανέφερε ότι πλησίασε την 47χρονη για να ζητήσει εξηγήσεις, επειδή είχε ακούσει ότι μιλούσε υποτιμητικά για τον ίδιο σε κοντινά του πρόσωπα.