Τροχαίο στην Εγνατία με 3 νεκρούς και 2 τραυματίες

Ημιφορτηγό συγκρούστηκε με δύο ΙΧ

Δυστύχημα με τρεις νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) στο 537,5ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, μετά από σύγκρουση τριών οχημάτων - δύο ΙΧ και ενός ημιφορτηγού.

Τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τη σύγκρουση - με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν οι τρεις από τους τέσσερις επιβάτες του ενός ΙΧ, ενώ σοβαρά τραυματισμένος φέρεται και ο οδηγός του μοιραίου αυτοκινήτου.

Σοβαρά τραυματισμένος είναι ο οδηγός του ημιφορτηγού, ενώ με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο άλλοι τέσσερις άνθρωποι που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.

Δείτε βίντεο:

