Χαλάνδρι - «Με εξέθεσε στους φίλους μου» - Τα πρώτα λόγια του δράστη

Σοκάρουν τα πρώτα λόγια του δράστη της νέας γυναικοκτονίας στο Χαλάνδρι, με θύμα μια 47χρονη, που δέχτηκε χτυπήματα με μαχαίρι μέχρι θανάτου, μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Όλα συνέβησαν, το πρωί της Δευτέρας (18/8), όταν μία γειτόνισσα κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ενημέρωσε πως ένας νεαρός άνδρας κυνηγούσε μία γυναίκα στον δρόμο, κρατώντας μαχαίρι.

Στο σημείο, επί της οδού Ρουμπέση, έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας.

Όπως προέκυψε, δράστης είναι ένας 28χρονος ο οποίος επιτέθηκε στην 47χρονη και της προκάλεσε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, μέχρι θανάτου.

Ο δράστης εντοπίστηκε στο σημείο από τους αστυνομικούς, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, ενώ έχει οδηγηθεί στην Ασφάλεια Βορειοανατολικής Αττικής για να εξεταστεί, ώστε να εξακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η γυναικοκτονία.

Αξίζει να σημειωθεί πως, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές.

Τα πρώτα του λόγια προς τους αστυνομικούς

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα λόγια του δράστη προς του αστυνομικούς είναι αρκετά ασυνάρτητα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως, καθώς και οι δύο αντιμετώπιζαν οικονομικά προβλήματα, είχαν γνωριστεί σε κοινωνικό συσσίτιο και είχαν συνευρεθεί ερωτικά δύο έως τρεις φορές από την αρχή του χρόνου.

Ο 28χρονος πρόσθεσε ότι είχε θυμώσει μαζί της γιατί -όπως είπε- έβαζε λόγια στους φίλους του, ότι δεν είναι καλό παιδί κλπ. και επειδή τον απομόνωσαν και τον μπλόκαραν -όπως είπε- από τα social media, εκδικήθηκε το θύμα και της επιτέθηκε.

Στην Ασφάλεια θα ακολουθήσει ενδελεχής εξέτασή του, ενώ εξετάζεται η πιθανότητα να αντιμετωπίζει και ψυχολογικά προβλήματα.

Η άτυχη γυναίκα ζούσε μόνη της, δεν ήταν παντρεμένη ενώ δεν είχε παιδιά, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες.

H ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025, γυναίκα κάλεσε στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και κατήγγειλε ότι, σε περιοχή του Χαλανδρίου, άνδρας καταδίωκε έτερη γυναίκα κρατώντας μαχαίρι.

Κατά την άφιξη των αστυνομικών, εντοπίστηκε στον περιβάλλοντα χώρο εισόδου πολυκατοικίας 47χρονη ημεδαπή, θανάσιμα τραυματισμένη, φέροντας πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονος ημεδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από αστυνομικό τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής.